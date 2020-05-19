WHA首日美國抨擊中國世衛害死人 排除台灣參與

週一 (18 日) 虛擬世界衛生大會首日，美國官員抨擊中國和世衛 (WHO) 掩蓋新冠疫情、防疫失敗，導致許多人喪失寶貴生命，美國官員還抨擊中國和世衛阻止台灣參加這場關鍵公衛大會。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 470 萬例，死亡數突破 31.6 萬例，美國迄今累計確診數超過 140 萬，死亡人數至少 8.9 萬。

第七十三屆世界衛生大會 (WHA) 以視訊會議舉行，在為期兩日的 WHA 大會上，美國衛生部長艾薩 (Alex Azar) 批評世衛和中國對新冠疫情的反應。

美國衛生部長艾薩 (Alex Azar) 批評世衛中國害死人。(圖片：AFP)

艾薩表示：「在世界需要 WHO 的時候，該組織沒有取得新冠病毒的關鍵資訊，這樣的失敗使得許多人喪命。」

艾薩進一步抨擊：「這顯然地是為了掩蓋疫情，至少有一個成員國 (中國) 無視其透明度義務，為整個世界帶來了巨大的代價。」

艾薩稱：「我們看到，世衛未能履行其資訊共享和透明的核心使命，而成員國 (中國) 卻沒有本著誠意採取行動。這種情況不能再發生了。」

WHA 會前，台灣十四個友邦皆致函世衛譚德塞，邀請台灣參與 WHA，然而，最終台灣還是沒有受邀參加，WHO 連續四年將台灣於拒於門外，WHA 決議將此議題今年底復會時再進行討論。

艾薩於 WHA 中抨擊，世衛屈服於中國壓力，台灣自 2016 年選舉幾個月後，世衛就阻礙台灣加入 WHA 大會，世衛絕不能為了一個政治訊息而犧牲台灣 2300 萬人的健康。

美國國務卿龐培表示，美國譴責台灣被排除在世界衛生大會之外，指責該組織玩弄政治，置生命於危險之中，抨擊世衛組織秘書長譚德塞擁有將臺灣納入世衛組織程式的一切法律權力和前例，但他選擇屈從於中國的壓力。

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週一表示，會最快且適當的時候對處理新冠疫情的方式進行獨立審查。