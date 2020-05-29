台股逢拉回找買點 2020下半年行情這樣賺

今年新冠病毒疫情擴散全球，為資本市場帶來重大衝擊，

台股大盤 3 月 19 日跌破 10 年線，

之後跟著美股止跌反彈，一路驚驚漲，

並於 5 月 11 日漲到波段最高點 11,039，漲幅接近 3 成。

目前大盤指數已階段性反映上半年各項救市利多，

許多個股接下來要面對 5、6 月營收，以及第 2 季財報的考驗，

下半年的營運能見度不高，建議投資人逢高減碼，

同時把握股價拉回時調整持股。

此外，宜持續追蹤疫情發展及企業復工狀況，

以及惡化的中美關係，是否對全球產業供應鏈帶來新衝擊。

隨著上市櫃公司 2020 年第 1 季財報在 5 月 15 日公告完畢，投資人焦點宜放在第 2 季的營收獲利，以及近期法說會、股東會可能釋出的多空訊息與展望，從中找出第 2 至第 3 季營收獲利動能相對明確的個股，並且在股價拉回、量縮整理時分批布局。

擅長產業趨勢分析的「產業隊長」張捷指出，台股 3 月下旬展開反彈，波段漲多之後要面臨後續財報等基本面的考驗；受到歐美各國封城等因素影響，電子業 5、6 月傳統淡季可能更淡，股價卻來到相對高檔區，因此 6 月要小心，不要滿手股票，但也不要空手。

另一方面，美國商務部 5 月 15 日宣布擴大封殺中國電信設備及手機龍頭華為，未來台積電（2330）必須先取得美方許可，才能為華為代工晶片，對相關供應鏈的潛在衝擊不小，投資人要審慎因應。

大盤恐回檔但不會破底

台廠受惠全球防疫商機

受新冠病毒疫情影響，台股 3 月 19 日跌破 10 年線，最低來到 8,523 點，假設大盤在 6 月如預期回檔修正，是否有可能跌破 8,523 點？張捷相當篤定地表示，不太可能！

今年截至 5 月 15 日，外資累計賣超台股高達 6 千多億元，光是 3 月份（上半年市場最恐慌時）就賣超 3,591 億元，儘管如此，新台幣仍是亞洲貨幣當中走勢最強之一，台股表現也相對強勢，主要是因為有大量台商資金回流，台資（內資）買盤強勁。

相較國際股市，台股基本面相對穩健（部分原因是，台灣對疫情防控措施的超前部署，成效優於大部分國家），又具備高股息殖利率優勢。當歐美及日本等成熟國家競相實施零利率或負利率，年平均股息殖利率約 3%～4% 的台股更能突顯其長期投資價值。

現階段該買哪些類股？張捷表示，全球新冠疫情雖然逐漸趨緩，但不會這麼快消失，而且隨著各國陸續解除封城、企業復工，疫情還可能再升溫，包括口罩、不織布、額溫槍、病毒檢測及相關解藥與疫苗等防疫類股持續受惠，例如南六（6504）、泰博（4736）、寶齡（1760）、高端（6547）。

世界衛生組織（WHO）官員日前警告，新冠病毒可能像愛滋病毒一樣，永遠不會消失，人們必須學習與之共存。

截至 5 月 15 日晚間 7 時為止，全球至少 30 萬 2,489 人死於新冠肺炎，確診病例逾 445 萬 4,090 例，疫情已蔓延至 196 個國家以及地區。

新冠疫情對人們健康、全球經濟造成的傷害相當大，但所衍生的防疫商機也很大，而台廠在口罩、額溫槍、手術衣等外銷商機大有可為，較中國廠商更能獲得歐美客戶信任。

疫情鞏固宅經濟大商機

台商加速回流擴大投資

包括台灣在內，各國經濟在上半年都遭受不同程度的衝擊，而今全球疫情逐漸趨緩，張捷認為，下半年景氣也可望逐步走出低迷，但人們對於網路及數位服務的依賴更甚以往，包括宅經濟（電子商務、線上遊戲）、5G 手機、伺服器及相關的網通基礎建設等趨勢性商機值得持續關注，例如富邦媒（8454）、宅配通（2642）、緯穎（6669）。

此外，中美貿易戰加上新冠疫情，加快了台商回流與擴大投資台灣的腳步，根據經濟部統計，審查通過的廠商家數已達 480 家，合計總投資金額突破 1 兆元，預計可帶動 8.25 萬個就業機會，未來 3 年總投資金額可望上看 1.5 兆元，預計 2020 年落實金額為 3,200 億元，可貢獻台灣 GDP 約 1.7 個百分點。

《投資家日報》總監孫慶龍認為，這波擴大台灣投資的兆元商機，台股有兩大族群直接先受惠：①營建與資產股：商辦與工業用地的需求將帶動「廠辦三雄」華固（2548）、長虹（5534）與遠雄（5522）的業績轉強，土地資產豐沛的公司跟著受惠；②協助建廠的服務公司，例如漢唐（2404）、漢科（3402）、亞翔（6139）、帆宣（6196）、聖暉（5536）。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 5 月號第 153 期