跨國界趣味體驗，療癒被悶壞的心 達人穿越螢幕到我家

文●柯曉翔

疫情讓人好悶，如何找樂子？藉由網路串聯，可以上線參加世界各地的趣味活動。（來源：Dreamstime)

大封鎖時代，疫情讓人好悶，如何找樂子？病毒限縮外出空間卻延伸我們的居家時間。其實，藉由網路串聯，你可以上線參加世界各地的原創趣味活動。擁有運動、美食、藝術與魔術等專長的達人，穿越螢幕馬上到你家。

美國《富比世》（Forbes）雜誌指出，數位內容娛樂或許無法完整取代現場實況娛樂，但這是我們此時此刻可以擁有的事物，「現在是實驗各種線上內容或體驗最好的機會，期待治癒宅家人們的幽居病（Cabin Fever）。」

創新的社會連結與娛樂正在發生，誕生一批新型專家網紅，包含奧運選手、米其林廚神和健身教練。Luxmoore 顧問諮詢的諮詢師古德林（Scott Guthrie）接受《金融時報》訪問時表示，網路受歡迎的內容有所轉變，人們在社交疏離期間觀看烹飪、健身或有趣影片，從中找到歸屬感。

例如，美國從實體健身房轉型為線上教學的「燃燒卡路里陣線（Bonded by the Burn）」，教練在自家示範動作，遠端指導學員。1 堂課程約 12 美元（約合新台幣 362 元），可以和異國同學一起宅家運動，互相激勵監督。就算無法上健身房碰面，同樣能鍛鍊身體。

大封鎖時代還會持續多久，不得而知；但確定的是，我們可以期待更多精緻專業、講究社群互動的數位內容。

雖然限縮在自己的家，但反而與世界各地的人們，在網上擁有共同的時空體驗。

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來源：《商業周刊》 1698 期

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