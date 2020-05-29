日產上年度大虧6712億日圓 週五早盤一度重挫8%

日產汽車在昨 (28) 日盤後公布了上年度 (2019 年度，2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 財報，年度淨損高達 6712 億日圓，創 20 年來新高。週五 (29 日) 開盤後，股價一度大跌超過 8.4%。

在台北時間 29 日上午 9 點 40 分前，日產汽車股價暫報每股 418 日圓，較上個交易日下跌 6.99% 或 31.4 日圓。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 2019 年度合併財報關鍵數據：

營收報年減 14.6% 至 9 兆 8788 億日圓。

營業淨損報 404 億日圓。

經常利益報年減 91.9% 至 440 億日圓。

歸屬公司股東淨損報 6712 億日圓。

這是繼發生金融海嘯後的 2008 年度財報以來，歷經 11 年後再度出現虧損。虧損金額也是史上第二高，僅次於前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 介入日產公司重建後，在 1999 年度所出現的 6843 億日圓淨損。

日產汽車的內田誠社長兼公司 CEO 在 28 日的財報說明會上表示，該公司在全球的生產能力將刪減 2 成至 540 萬輛；為了合理經營，工廠稼動率將維持在 8 成以上；車款將集中在中型車、電動車 (EV)，以及跑車；關閉印尼工廠，還有西班牙工廠也正在協商關廠事宜；退出韓國市場，並縮小在東協 (ASEAN) 的營運規模。

在今年度結束前，固定費用要較上年度刪減 3000 億日圓，並維持在這個水準。目標營業利益率要在 2021 年度達到 2%，在 2023 年度要恢復到 5%。