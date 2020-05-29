機構：日本破產企業今年將逾1萬家 創7年來最高紀錄

日本最大信用調查機構帝國數據銀行 (Teikoku Databank) 近日發布報告指出，今年破產企業數量可能會超過 1 萬家，創 2013 年以來新高，為已受到疫情重創的日本經濟帶來新的壓力。

帝國數據銀行統計，今年 4 月日本破產保護申請數量升至 758 例，較去年同期增加 16.4%，也是連續第 8 個月上揚，其中 123 例與疫情相關，有很多旅館和餐廳被迫關門。

負債總額達 1614.67 億日圓，為連續第 2 個月出現年增。負債最大的是 WBF Hotel & Resorts Co., Ltd. ，負債約 160 億日圓。

機構稱，按產業區分，7 個產業中有 6 個產業破產數量年增，其中零售業成長 27.5% 最高，服務業年增 10.7%，其中含住宿業 25 例破產，創歷史新高。

帝國數據銀行東京總部資訊部門總經理 Yuya Akama 表示，這一情況比全球金融危機還要糟糕。百貨公司、醫院、航空公司、旅店、旅遊巴士運營商和餐廳等行業都存在擔憂。

由於疫情打擊，日本首相安倍晉三本週將刺激規模加倍以支撐經濟，分析師預計，日本經濟本季可能萎縮 20% 以上。

Akama 說，所有企業特別是中小企業，不僅應該暫時積累資金以應對危機，而且還應該為第二波疫情預做準備。一旦發生，經濟要恢復的時期需時更長。

Akama 表示，還有許多企業可能選擇未申請破產保護，但直接關閉。依目前情況，今年這類倒閉的數量可能由去年的不到 2.4 萬家，上升至超過 2.5 萬家。