車市寒冬！法國工會：雷諾將宣佈全球裁員1.5萬人

法國汽車大廠雷諾 (Renault) 週五將宣佈在全球裁員 1.5 萬人，作為提振盈利能力與應對低迷銷售的計畫。

法國最大工會組織 CFDT 代表 Franck Daout 週四 (28 日) 在與雷諾會晤後透露，雷諾計劃法國刪減 4,500 人，但主要是經由自願離職計劃和退休計劃。

估計這次裁員將影響雷諾全球 18 萬名員工中的 10%，該公司在法國擁有 4.85 萬名員工。

Daout 表示：「雷諾堅持，所有裁員和重組計劃都會經過政府和工會談判進行」

對此消息雷諾拒絕置評。知情人士表示，雷諾董事會已於週四簽署啟動這項精簡人力成本的計劃。

法國政府擁有雷諾 15% 股權，雷諾自從去年初公布十年來首次虧損後，便於今年初宣布一項「無禁忌」削減計劃，該計劃旨在替公司省去 20 億歐元成本。

這引起外界對於包括法國在內的一些工廠關閉的擔憂，且法國政府是雷諾最大股東，裁員事宜極具政治敏感性。

法國政府已經表示，在雷諾汽車的管理層和工會未針對勞工和工廠情況達成一致前，政府不會批准計畫向雷諾提供的 50 億歐元貸款協議。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週三 (27 日) 宣布一項 80 億歐元的計劃，以振興法國的汽車業，並舒緩汽車產業因疫情受到的衝擊，該項計畫的大部分資金將以政府支持信貸的形式提供給雷諾，金額約為 50 億歐元。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊，雷諾銷售與需求出現嚴重損傷，根據法國媒體《迴聲報》(Les Echos) 週四報導，雷諾投資摩洛哥和羅馬尼亞並擴大業務的計劃可能會因此被凍結，而其全球產能可能會因此減少 400 萬輛至 330 萬輛。

雷諾這些重組措施，是在日本合作夥伴日產汽車宣布裁員之後進行的，日產目前正透過關閉部分工廠，來作為全球重組計劃的一部分，以求縮小其工廠規模並提高產能效率。