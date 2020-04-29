想存退休金？善用目標日期基金逢低布局

投資市場下跌之際，往往可以締造不錯的低檔承接機會，法人建議，股市修正後提供逢低布局的契機，不妨善用目標日期基金，依據個人退休年齡做規劃，定期 (不) 定額投資累積單位數，長期佈局，以達到提早退休的目標。

市場震盪之際，波動風險 VIX 衝上 82 的情況難得一見，儘管聯準會降息至利率近乎 0~0.25%，但國人面對退休議題，不能鬆懈。富蘭克林華美投信認為，應該趁股市目前低檔之際，以紀律式投資目標日期基金系列，持續定期 (不) 定額長期佈局，不僅累積單位數，等待市場恢復，可以有機會提早完成最初希望達成的理財目標。

由於這波新冠疫情衝擊，使美國聯準會 (Fed) 三月緊急降息(共降息 6 碼)，多數銀行的美元定存或相關保險商品，將重新調整收益率，且無法再提供 2% 以上高利率，全球低利趨勢將影響市場理財規劃，轉而尋求更多收益性投資商品，追求長期能帶來更佳投資效果的標的。

富蘭克林華美投信認為，定期 (不) 定額長期投資才是最簡單且基本的退休策略，而目標日期基金的推出，即為從長期佈局角度、逐步解決民眾退休理財所需，投資人所需做的事情就是紀律式堅持定期 (不) 定額持續扣款。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼分析，退休金準備更注重投資組合風險的控管。因此，退休資產應從控制風險的角度思考，適當投入目標日期基金：依據退休即將到期的時間選擇接近的傘型基金，例如「目標 2027 組合基金」、「目標 2037 組合基金」、「目標 2047 組合基金」產品，可以依據生命週期與個人屆臨退休年限，超前部署應有的規劃。

歐美退休金機制行之有年，台灣目前多以個人方式自行規劃，但實際上並不難，邱良弼認為，以目前年約 30 歲投資人，應利用「目標 2047 組合基金」產品，50 歲的投資人建議可利用「目標 2027 組合基金」介入，以長期投資持續累積的方式，達到最終目標，團隊將依據各市場風險彈性與平衡操作，幫助投資人掌握最新趨勢，以追求較佳的投資效果。