投入新基建 騰訊5年砸5000億人民幣

騰訊雲與智慧產業事業群總裁湯道生對外宣布，騰訊未來五年將投入人民幣 5000 億元，用於新基建的進一步佈局。

未來 5 年雲端運算、AI、區塊鏈、伺服器、資料中心、超高速運算中心、物聯網、5G、影音視訊、網路安全、量子計算等都將是騰訊重點投入領域。其中，在資料中心方面，騰訊將陸續在中國新建多個百萬級伺服器規模的大型資料中心。

同時，騰訊還將結合產業技術創新需要，重點投入雲啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設。

(圖片: AFP)

而在騰訊公布新基建投資計劃之前，阿里巴巴、京東、百度等網路科技大廠均有相關動作。

如阿里雲宣布，未來 3 年將投入人民幣 2000 億元，用於雲端作業系統、伺服器、晶片、網路等重大核心技術研發及資料中心的建設。

京東則是公布服務企業數位化轉型項目「京東新動能計劃」，整合輸出技術能力為企業數位化轉型提供解決方案。

百度則與廣州開發區達成戰略合作協議，共同打造粵港澳智慧網路示範地區，落實 ACE 交通引擎，百度也成為廣州第一批數位新基建重大項目建設的參與者。

東吳證券認為在這些網路科技巨頭的宣示下，配合中國政府新基建政策的推動相關企業可望有不錯的業績表現如：