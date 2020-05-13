〈財報〉網遊表現亮眼、微信月活用戶創新高 騰訊Q1營收、獲利雙優預期

騰訊 (0700-HK) 週三 (13 日) 於港股盤後公布 2020 年第一季財報，居家防疫期間通信及社群用戶使用率上升，推動微信月活躍用戶數突破 12 億，再創新高，加上網路遊戲、手遊等增值服務營收表現亮眼，騰訊 Q1 營收、淨利雙雙優於預期。

在財報公布之前，騰訊週三 (13 日) 收盤下跌 1.38%，收報每股 428 港元。

騰訊股價日線圖 (圖：Investing.com)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報人民幣 1080.65 億元，年增率 26%，高於綜合市場預期的人民幣 1010.7 億元

淨利報人民幣 288.96 億元，年增 6%

營業利益報人民幣 355.75 億元，年增 25%

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利報人民幣 270.8 億元，年增 29%，高於市場預期的人民幣 247.7 億元

每股純益 (EPS) 報人民幣 2.858 元；經稀釋每股淨利為人民幣 2.817 元

部門營收：

增值服務營收報人民幣 624.3 億元，年增 27%

金融科技與企業服務營收報人民幣 264.75 億元，年增 22%

社群網路營收報人民幣 251.31 億元，年增 23%

網路廣告服務營收報人民幣 177.13 億元，年增 32%

Q1 增值服務營收增長強勁，主要受惠於網路遊戲及手機遊戲營收增長，前者 Q1 營收年增 31% 至人民幣 373 億元，佔總營收比重 34.5%，後者營收增長受國內手遊《和平精英》、《王者榮耀》以及海外手遊《PUBG Mobile》和《Clash of Clans》帶動，報人民幣 347.56 億元。

用戶數據方面，微信和 WeChat 合併月活躍用戶數依舊維持增長，年增 8.2% 至 12.02 億；QQ 行動端月活躍用戶數年減 1% 至 6.93 億。

(圖：騰訊)

另外，收費增值服務註冊帳戶數年增 19.3% 達到 1.97 億，主要由視頻及音樂服務註冊​​數帶動。其中，騰訊視頻服務會員數年增 26% 至 1.12 億，音樂服務會員數年增 50% 至 4300 萬人，短視頻方面，微信、新聞信息流平台及小程序的用戶流量及短視頻瀏覽量均有所提升。

公司展望：

騰訊表示隨著各地陸續復工，用戶遊戲時間及遊戲內消費活動大致將恢復正常水平，同時相信遊戲產業結構上擴大了其長期受眾及吸引力。

就產業來說，騰訊指出遊戲、網路服務及線上教育廣告支出皆有所上升，主要因居家防疫期間導致特定服務消費出現增長，至於快速消費品、汽車及旅遊廣告支出則有所下降。

騰訊警告，未來廣告產業可能面臨多重阻力，例如當消費者使用網路的時間回復正常水平，將導致廣告曝光量增幅回落，促使廣告主重新調整預算，或者是國際品牌受到本土市場疫情衝擊不得不大幅削減推廣預算。