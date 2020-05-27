傳上交所正考慮修改上證指數編制 「科創板」公司有望納入

《彭博社》報導，上海證券交易所正在對沿用近 30 年的 A 股基準股指編制方法進行修改，以更好地反映資本市場的變化，同時傳出，交易所還將評估是否將科創板公司納入上海證券綜合指數 (上證指數)。

上證指數自 1991 年 7 月 15 日起正式發布，其樣本股是在上海證券交易所全部上市股票，包括 A 股和 B 股，共 1555 支股票。但自 2006 年開始，指數「失真問題」就已引起討論。

據《彭博》引述知情人士說法，證交所正針對改進方案進行商討，並將尋求市場反饋，最終方案尚存變數。

考慮的一項方案，包括調整新股納入指數時間，並剔除一些風險提示股票，然後再進行進一步的優化，像是編制方法從全市值到流通市值加權的轉變。

知情人士稱，交易所還將評估是否將科創板公司納入，另一個可能是出科創板指數，以增加市場投資標的。

引起外界關注的一點，是目前上證指數中，金融地產股權重最大，達到 33.5%，工業股緊隨其後，但 16.1% 的占比，尚不及金融地產股比重的一半，資訊及科技板塊占比更是低至約 5.8%。

(圖表取自彭博)

陸媒《第一財經》援引市場資深分析人士姜山看法指出，近 10 年來，除了上證指數以外，一些小的指數和全市場指數的漲幅都較為明顯，公募基金在 A 股市場賺了很多，但單看上證指數，卻仍停留在原地，這就說明指數編制上存在一定的問題，沒能反映市場發展的真實狀況。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新認為，鑑於上證指數多年徘徊在 3000 點上下的走勢，此時如監管部門對編制進行調整，可能馬上就會面臨「換掉溫度計」、「手動調指數」之類的輿論質疑，這可能也是監管部門的重要考量之一。

上交所對相關消息不予置評。

如是金融研究院宏觀策略高級研究員葛壽淨認為，如果指數失真，比較不好反映經濟發展的最新情況，對投資者也不是很方便。此外，科創板和創業板試點註冊制而帶來的擴容，也需要股指編制方法進行一定調整來適應。

中泰證券首席經濟學家李迅雷也在報告中建議，上證指數編制的優化應盡快落實納入科創板公司，ST 股票宜盡早從指數中剔除，調整新股計入指數的時間。

上證指數過去十年僅上漲約 7%，而恒生指數過去十年上漲約 18%，標普 500 指數上漲逾 170%。

(本文不開放合作夥伴轉載)