〈能源盤後〉供需趨勢有利推漲原油 WTI漲逾3%

週二 (26 日) 交易，原油價格收高，係因原油產量持續下降，且隨著各地解除防疫封鎖限制，需求持續回升，讓 WTI 原油上漲超過 3%。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「供需狀況都趨於有利近期價格上漲，最近估計顯示，全球每日產量減少了 1300-1500 萬桶。」

根據 Fraser 說法，該數據很大程度上取決 OPEC + 每日減產 970 萬桶的協議，同時美國也因經濟驅動而出現 150 萬桶 / 日以上的大量減產。

在美國原油產量下降的跡像中，油田服務公司 Baker Hughes BKR 週五公布，上週美國活躍石油鑽井平台數量連續第十週下降。

「然而，COVID-19 爆發導致需求陡降是原油價格最初崩盤的原因，因此油價若要持續復甦，最終仍需要看到需求恢復。近幾週已呈現明確指示，亦即需求已經自 4 月低點反彈，但多數國家仍還遠低於 COVID-19 爆發前的水準。」Fraser 說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.10 美元或 3.3%，收每桶 34.35 美元。(週一休日)

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 64 美分或 1.8%，收每桶 36.17 美元。

分析師認為，俄國能源部長 Alexander Novak 週一的言論也提供支撐力，因 Novak 稱全球石油市場將在 6 月或 7 月前邁向平衡

一些分析師也認為，各地解除防疫封鎖限制以及新冠疫苗有進展的消息均令市場感到樂觀，提高了風險資產整體胃口。美股基準股指週二也大漲

WTI 原油期貨上週五收低，連續 6 日的漲勢遭止步，但上週仍有接近 13% 漲幅。週一美國市場因假日休市，ICE Brent 原油週一上漲。

與此同時，美國石油基金 ETF 在向 SEC 提交的文件中表示，其購買原油期貨的能力恐遭限制，並可能需要投資於其他允許的投資，包括其他石油相關權證，或者持有更多的美國公債、現金和約當現金等。

本週美國庫存數據格外重要。Fraser 表示，EIA 上週公布石油供應量減少，但本週四可能會返回增長 (因週一休市，EIA 庫存報告改為週四公布)。

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