泛歐擔保基金正式運作 2000億歐元銀彈救市

歐洲投資銀行 (EIB) 於當地時間 26 日晚間發表公告表示，由各成員國財政部長組成的董事會就泛歐擔保基金 (Pan-European Guarantee Fund) 的管理架構和運作細節達成一致，使得該機制得以正式確立。

泛歐擔保基金是歐盟針對新冠肺炎疫情所推出的一籃子經濟紓困計畫中的三大機制之一，該機制由歐洲投資銀行執行，主要針對受到新冠肺炎疫情影響的中小企業、包括新創公司，提供總額達 2000 億歐元的貸款。

歐洲投資銀行行長霍耶爾（Werner Hoyer）表示，接下來將與成員國相關機構密切合作，使得有困難的企業儘快取得所需的援助。

除此之外，三大機制中針對個人就業的短期就業保障機制，以及針對公共財政的流行病危機援助機制均在 5 月稍早時正式確定。

歐元集團主席、葡萄牙財長沈德諾 (Mario Centeno) 表示，這標誌著總金額達 5400 億歐元的一籃子經濟紓困計劃，將如歐盟理事會同意般於 6 月 1 日全面啟動，這也為歐盟委員會接下來推出並執行的經濟復甦計劃鋪平道路。

(圖片: AFP)

在新冠肺炎疫情逐漸受控之際，歐盟各國為刺激經濟上緊發條，上週德國和法國宣布同意歐盟共同舉債 5000 億歐元，目的在為歐洲經濟擺脫新冠疫情危機籌措資金。

根據德法兩國政府的提案，這筆資金將用於支援醫療保健工作，及帶動旅遊業在內的整個歐元區經濟。而作為歐盟 2021 年～2027 年預算的補充，這筆資金將以贈款形式支援受疫情衝擊的部門和地區，意味著被援助的成員國無需償還現金，債務責任將被納入歐盟預算。

外界指出德法兩國的共同舉債提案意義重大，因德國一直強烈反對這類做法，如今德國改變心意，足以顯示歐盟朝著財政聯盟再邁進一步。對歐盟未來穩定而言，這是一個很重要的因素。

