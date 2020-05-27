傳將首度出手買下自駕車新創！亞馬遜與Zoox洽談收購事宜

亞馬遜 (AMZN-US) 正在洽談收購自駕車新創公司 Zoox，雙方談判已進展到深入階段，凸顯亞馬遜正在深化在自駕車領域的布局和影響力。如果成交，將是這家電商巨擘第一次收購自駕車新創公司。

《華爾街日報》引述匿名消息人士說法報導，這樁交易對 Zoox 的估值不及最近一次、即 2018 年的 32 億美元。雙方可能在數週後達成協議，但交易仍可能告吹。

亞馬遜持續投資汽車領域，早在幾年前成立研究自駕車技術的團隊，對開發自家物流服務打下一定基礎，去年初曾參與自駕車新創公司 Aurora Innovation 的 5.3 億美元募資。

成立於 2014 年的 Zoox 致力於開發自駕計程車所需的軟硬體，今年開始，該公司推出的自駕計程車可以透過智慧手機叫車。

Zoox 抱負遠大，目標今年開發出全自動駕駛車，但近來 Zoox 一直無法順利募集到資金，在疫情衝擊下，上個月裁員 10%，並傳出有意求售的消息。如果這樁交易成功，將為這家曾經備受矚目的新創公司帶來新的生機。

《彭博》報導，據悉也有其他公司和 Zoox 洽談潛在投資，至少有一家業者提議收購，而 Zoox 期望的收購價格不低於 10 億美元。

亞馬遜投資自動化技術不手軟，2012 年曾以 7.75 億美元收購倉儲機器人製造商 Kiva Systems，在全球倉庫部署數以萬計的機器人。去年，亞馬遜也在西雅圖地區推動 Scout 物流機器人計畫，把包裹送到顧客家中。

對亞馬遜而言，駕駛仍是物流營運主要成本，執行長貝佐斯 2013 年喊出以無人機送貨，但迄今未能實現。

專家預估，亞馬遜送貨成本將在 2025 年之前突破 600 億美元，買下 Zoox 有助控制這筆不斷膨脹的成本。