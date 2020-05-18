原油減產超預期 新興債券落後補漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美關係趨於緊繃，美國初領失業救濟金人數居高不下，四月份零售銷售數據跌至 - 16.2%（前期 - 3.1%），聯準會主席召開臨時會議闡述未來經濟面臨空前危機，呼籲需要更多政策行動，引發市場擔憂，美股下跌 2.3%；

2. 歐洲各國因疫情改善，相繼解除封鎖措施，然因中美再次陷入角力賽以及擔憂復工可能引發疫情二次反彈，德國第一季 GDP 再度陷入負值，皆壓抑市場信心，歐股下跌 4.7%。

新興市場

1. 中國新公布之社會融資、工業生產年增率皆優於預期，然而零售銷售與固定資產投資遜於預期，根據法巴預估，整體失業率可能已經來到 12%，中國將在 5/21、22 舉辦兩會，市場觀望氣氛濃厚，中國股市小幅下跌 0.3%；

2. 南美洲即將邁入冬季且總統保持復工的態度，令疫情快速攀升的巴西雪上加霜，市場產生擔憂，拉丁美洲股市下跌 5.1%。

債券市場

1. 美國公債短期利率持續下探，帶動長短期利差擴大，美國政府債券指數小幅上漲 0.4%；

2. 受到投資情緒影響，全球高收益債券利差小幅擴大 18 個基點，全球高收益債券下跌約 0.4%；油價與鐵礦砂價格反彈，帶動新興市場債券落後補漲，上週反彈 0.7%。

原物料、匯率

1. 貿易摩擦以及疲弱的基本面數據，提振金價來到 1756.3，單週上漲 2.4%；

2. 美國 IEA 最新報告指出，非 OPEC + 國家的減產速度快於預期，加上 OPEC + 國家紛紛展現減產誠意，油價上漲 10.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/05/18（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/15）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg，2020/05/18（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/15）

三大市場關鍵事件及分析

1. 原油供需小幅改善

受到減產與需求轉佳，美國商用原油與庫欣地區原油庫存增加速度下降回到正常範圍，待封鎖解除，煉油廠產能利用率回升將有利油價反彈。

資料來源：Bloomberg、FED，「鉅亨買基金」整理，2020/05/13。

2. 印度下重本救經濟

印度政府宣布將推出總額高達 20 兆盧比的財政刺激方案，加上先前已推出的刺激政策，規模達到 GDP 的 10.8%，居全球第四名。

資料來源：Bloomberg、statista、IMF，「鉅亨買基金」整理，2020/5/13。

3. 鮑威爾經濟會議，暗示再度擴大負債表

週三聯準會主席發表演講，提及美國經濟面臨空陷入長期衰退的可能性，呼籲未來增加財政支持的必要，並且再次強調不考慮實施負利率，暗示著美國未來將繼續擴大資產負債表，進而為資產價格提供支撐。

資料來源：上圖，Bloomberg，下圖，Federal Reserve and Haver Analytics，「鉅亨買基金」整理，2020/05/13。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/13。

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