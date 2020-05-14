又一「城投債」要違約？中國營口沿海債券兌付存不確定性

週三 (13 日) 中國信評機構中誠信國際發布公告表示，具有中國國企背景的營口沿海開發建設集團發行的「15 營口沿海 MTN001」城投債將於下週一 (18 日) 到期，但該公司償債資金未能完全到位，且具體到位時間及可能性面臨不確定性。

註：營口沿海開發建設集團的股權背景，是由遼寧 (營口) 沿海產業基地國有資產監管局控股，為中國遼寧省營口市一家地方國資控股企業。

中誠信國際認為，營口沿海開發償債資金到位情況不明確，且即期債務規模較大，但獲利能力持續弱化，導致自身還款能力欠佳，故認為「15 營口沿海 MTN001」債的償付能力，存在著一定不確定性。

圖片：中誠信國際

根據《Wind》數據顯示，營口沿海開發的「15 營口沿海 MTN001」債發行於 2015 年 5 月，當前餘額人民幣 5 億元，票面利率 5.6%，期限為 5 年期，將於 2020 年 5 月 18 日到期兌付本息人民幣 5.28 億元。

遼寧省營口沿海產業基地是遼寧環渤海「五點一線」重點園區，故按照中國遼寧省委與政府之要求，營口市政府成立了營口沿海產業基地管委會，而營口沿海開發建設有限公司是隸屬遼寧省營口沿海產業基地管委會的國有獨資公司。

營口沿海開發建設集團官網數據批露，該公司成立於 2005 年 10 月 14 日，主要業務為承包營口沿海產業基地的基礎設施，以及配套項目的建設任務，屬於營口沿海產業基地的重點建設企業。

據《Wind》數據揭露，營口沿海開發集團事實上近年來獲利能力早已持續下滑。

從損益表來看：

2019 年，由於營口沿海開發集團業務範圍內的土地出讓進度放緩，營口沿海開發營收僅報人民幣 6.45 億元，年增率下滑 23.34%，淨利則報人民幣 1.1 億元，年增率下滑 28.64%。

從現金流量表來看：

營口沿海開發集團 2019 年營運現金流自 2018 年的人民幣 17.85 億元降至 467.19 萬元，整體營運狀況表現差勁；另外，今年 Q1 營口沿海開發集團營收更是大幅下滑 62.5%，營運現金流更是呈現淨流出人民幣 2872.08 萬元。

從資產負債表來看：

營口沿海開發目前帳上總資產為人民幣 276.68 億元，總負債為人民幣 120.93 億元，淨資產人民幣 155.76 億元，資產負債率為 43.71%。

而營口沿海的負債結構，又以流動負債為主，在流動負債中，營口沿海開發的短期負債為人民幣 14.08 億元，但帳上現金僅只有人民幣 3675.43 萬元，再加上經營性現金流呈淨流出狀態，短期償債壓力可謂巨大。