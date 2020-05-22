傳IBM北美裁員 數千人恐工作不保

外電報導，美國科技巨頭 IBM(IBM-US) 宣布將在美國至少在五個州進行裁員，該公司並未透露具體人數，但有名員工表示，裁員的人數恐達到數千名。

IBM 發言人 Ed Barbini 表示：「IBM 在競爭激烈的市場中需要更有靈活性，以持續為我們的員工增加高價值的技能。考量當前的環境，IBM 的人事決定符合我們業務的長期健康發展。」

此外，Barbini 也表示：「IBM 意識到這一商業決策可能給我們的某些員工帶來的獨特而困難的局面，因此公司將為所有受影響的美國員工提供醫療補貼，直至 2021 年 6 月。」

一位北卡羅來納州的員工表示，根據 IBM 內部通訊的評估，受影響的員工人數很可能達數千人。知情人士表示，裁員還影響了 IBM 在賓州、加州、密蘇里州和紐約州的員工。

另一名遭到裁員的員工表示，裁員主要集中在 IBM 的北美地區，他的所在包含 70 名員工的部門中，有一半的人被裁員，並被告知最後的上班日是 6 月 22 日。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發導致嚴重經濟衰退後，科技產業遭受了廣泛的裁員與失業。Airbnb 和 Uber (UBER-US) 已經裁員了約四分之一。惠普 (HPQ-US) 也表示將裁員以節省成本，而戴爾 (DELL-US) 則暫停了幾項員工福利。

目前尚不清楚 IBM 將進行幾次裁員，受到疫情影響，該公司營收遭到損害，在 1 月份的一次財報會議中，IBM 討論將通過積極的結構性行動來降低成本，以提高該公司全球科技服務諮詢部門的競爭力，該部門約佔總體營收的三分之一。