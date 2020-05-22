美國企業光速借款 投資級公司債今年發債金額已達1兆美元

在聯準會 (Fed) 祭出收購公司債的救市措施帶動下，美國擁有投資級信評的企業年初至今的發債速度是歷來最快，五個月內累計舉債 1 兆美元。

根據美銀全球分析師，美國投資級公司債規模在週二達到 1 兆美元，以史上最快開年速度增加，是去年同期的兩倍。

引人注意的是，企業發債成本也是史上少見的低廉，支付給投資人的利息也極低。

例如美國汽車經銷連鎖業者 AutoNation(AN-US) 的信評為 Baa3/BBB-，只比垃圾級高一階，該公司週二在債市發售 5 億美元債券，讓投資級公司債總額在當天達到 1 兆美元。

AutoNation 是參與美國財政部「薪資保護計畫」(PPP) 的眾多上市公司之一。PPP 宗旨是幫助小企業在疫情期間仍能發薪水給員工，財政部 5 月初曾警告，擁有可觀市值和暢通籌資管道的上市公司，不得申請加入此計畫。

然而 AutoNation 也是飽受疫情打擊的眾多企業之一，由於全美各地的防疫封鎖措施導致汽車銷售銳減，該公司第 1 季由盈轉虧，淨損 2.323 億美元，不過隨著多個州 4 月底陸續重啟，銷售些微回溫。

CreditSights 以下圖表呈現出，儘管在第 1 季疫情爆發並衝擊許多產業，但在那之前，美國許多投資級信評公司的營收增幅就已經開始趨緩。

美國投資級信評公司營收變動。(來源: MarketWatch)

企業遭降評速度也加快

但美銀也發現，信評機構也正以驚人速度調降美國企業的信評。自 2 月底以來，美銀追蹤的投資級信評企業債已累計超過 1 兆美元被降評，儘管近來降評步調趨緩。

以下圖表呈現歷次危機下，美國投資級信評公司債被降評的金額。(來源: MarketWatch)

DuPont Capital Management 投資組合經理人 Wendy Wyatt 說，信評機構為了美國企業描繪的前景過於樂觀，許多公司在危機到來之前就已經過度槓桿，現在面臨好幾個禮拜無法營運、營收大幅下滑的挑戰。

Wyatt 說：「過去兩年，信評機構採取行動的速度過慢。企業現在得借入相當於一年的現金，才能維持公司營運，但他們持續償債的能力卻不斷減弱。」