〈鉅亨看世界〉日本AI養鮪魚

日本豐田通商與 NEC 合作研發出利用 AI 人工智慧的鮪魚養殖技術，過去使用人力來測量鮪魚大小及重量的特殊分析作業，往往需耗時數日，而在導入運用 AI 技術的新系統後，只需要一天時間就能完成精準的量測作業。

豐田通商已經將這套 AI 系統導入公司的養殖場，在短短的時間內就能判斷出正確的投餌量以及適當的打撈期間。

利用水中攝影機來拍攝魚群狀況約 5-10 分鐘後，再利用 NEC 所研發的 AI 技術，於雲端上進行運算，只需要 5-10 分鐘長度的影片，就能分析出養殖池中鮪魚的平均大小與重量。

日本利用 AI 養殖鮪魚 (圖片：AFP)

NEC 的這套 AI 系統在 2018 年的時候就已完成研發，不過當時只能用於成魚養殖，而這次的新 AI 系統，則可針對體長約 20 公分以上的幼魚來進行正確分析，目前豐田通商在沖繩及長崎的養殖據點，也都已經導入了這套系統。

以往的作業方式，是以人工來對影片中的每幀圖像進行分析，除了每次計測都需花費約 3 小時以上時間，在對數據進行解析以推算出魚群成長情況的一連串作業，也往往需要耗費數天時間。

而豐田通商除了與 NEC 合作外，也有與日本的近畿大學進行合作，該大學所推出的「近大鮪魚」在日本當地擁有相當的知名度，該公司目前正在日本沖繩縣的名護市，以及長崎縣的五島市據點進行鮪魚的完全養殖。