〈鉅亨看世界〉比利時馬鈴薯危機

比利時人以愛吃薯片、薯條而聞名，通常會配一大團蛋黃醬，但現在，辛苦的農民希望人們還能更多吃一些，甚至發起「每週吃兩次薯條」運動。

庫存 75 萬噸難處理

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情的影響之下，比利時也採行了經濟封鎖，自 3 月中旬以來，餐館幾乎已經關閉，造成國內需求驟減，在不久的將來也難見緩解。

比利時產業幾乎全受影響，過去比利時夏季普遍舉辦音樂節，節慶中人們大多會食用薯條，以及當地流行的炸馬鈴薯食品，在這些慶典盡數取消後，需求進一步受到打擊。

馬鈴薯種植者工會組織 Belgapom 指出，由於經濟封鎖使訂單急劇下降，比利時倉庫中堆積了約 75 萬噸馬鈴薯。如果人們不加多用量，這些食物將難免遭遇丟棄的局面。

Belgapom 祕書長 Romain Cools 呼籲，民眾藉由每週吃兩次薯條，而不是一次，以擴大消化庫存。

(圖: AFP)

根據比利時農業營銷機構 VLAM 進行的市場調查，一般來說，家庭是最重要的馬鈴薯食用處。薯條是一個例外，人們主要在餐館消費薯條，或是由小吃店外帶食用。

在封城的狀態下，雖然允許外賣小吃的酒吧保持營業，但是即使如此，他們的銷量也大為下滑。除非絕對必要，否則人們通常會選擇待在家裡。這使得各類馬鈴薯食品中，薯條銷量所受影響最大。

全球需求急降

做為馬鈴薯出口大國，比利時每年向世界 100 多個國家和地區，出口超過 150 萬噸馬鈴薯和加工製品，例如冷凍薯條。但是由於疫情打擊，這部分的需求也急劇下滑。

Cools 指出，冷凍薯條占了比利時馬鈴薯加工的 75% 左右，但隨著庫存的增加，冰箱的容量正在被壓縮，也使問題惡化。

Cools 說，最近幾週對冷凍馬鈴薯的需求急劇下降，如果今年數百噸的庫存得不到解決，產業可能面臨 1.25 億歐元的損失。

他表示，比利時當局需要提供幫助，馬鈴薯產業對比利時至關重要，理應獲得支持。

Cools 表示，協會正與超市合作，看看能否發起一項活動，讓比利時人在疫情期間每週吃兩次薯條，尤其是冷凍薯條，來幫助產業，更重要的，是避免食物的浪費。

(圖: AFP)

對協會來說，他們最不願見到的，是辛苦種植的產品最終只能被丟棄，因此 Belgapom 也已經宣布，將每週向法蘭德斯的食物銀行，提供 25 噸馬鈴薯，避免它最終只能放到腐爛。

法蘭德斯農業局長 Hilde Crevits 表示，透過這種方式，部分馬鈴薯庫存仍將被使用，藉此避免農民辛苦種植的優質糧食被浪費。

無論是生產還是加工，法蘭德斯是比利時最重要的產地。Crevits 指出，這種做法也能每週為貧困家庭提供新鮮的當地馬鈴薯。

無人能想到的風險

在疫情開始前，2020 年的前景原本廣被看好，去年冷凍薯條的產量增長了 7.5%，但是疫情阻止了對中國的出口，隨後是各國封鎖，整個歐洲馬鈴薯銷售放緩。

隨著庫存與滯銷而來的，是價格大跌。比利時農戶 John Van Merhaeghe 坦言，由於馬鈴薯供應過剩，他很懷疑這些多餘的庫存能否賣出個好價格。

他表示，如果人們願意多買，價格頂多來到每噸 15 歐元，這比合約價格少了 10 倍。這是他們用來將馬鈴薯用做飼料的價格。

無法賣出馬鈴薯，還可能出口至食物短缺的中歐和非洲，剩下的或將做為動物飼料，或加工成生物燃料，但 Cools 指出，這往往是以行業的損失為代價的。

Cools 說，他們也害怕第二波感染潮，這代表產業的疲弱仍將持續。

Cools 指出，他在業界 30 年，從未見過類似的情況，這是完全沒有人會想到的風險。