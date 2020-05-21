「亞洲底特律」也無法倖免 泰國4月汽車產量創30年來新低

據泰國工業院 (FTI) 的數據顯示，受到全球需求疲軟、工廠關閉和大規模裁員等衝擊，泰國 4 月份汽車產量僅 24,711 輛，創下 30 年來最低水平。

泰國憑藉優越的地理位置和政府支持，已然成為東南亞最大的汽車生產國，並被譽為亞洲的「底特律」，在過去的五年中，泰國出口到澳洲、中東和歐洲等東協國家的汽車輛，每年皆超過 100 萬輛。

FTI 的數據顯示，今年 4 月份，泰國汽車產量僅 24,711 輛，年減 83.6%，月減 83.2%。1 至 4 月期間，泰國汽車生產共 478,393 輛，年減 32.8%。該機構表示，今年汽車產量很可能無法超過 100 萬輛，較 2019 年下跌 50%。

FTI 上個月表示，預計今年汽車產量將下降 30%，至 133 萬輛。不過 FTI 發言人 Surapong Paisitpatanapong 表示，如果疫情大流行在 6 月份之前未得到控制，隨著全球經濟和消費者購買力持續下降，對汽車業的傷害可能持續更長的時間。

Surapong 說道：「在連續兩年強勁成長後，4 月份泰國國內汽車銷量連續第 11 個月下跌。」

FTI 預計，在今年計劃的 133 萬輛汽車中，泰國將生產 66.5 萬輛汽車用於出口，而 66.5 萬輛汽車用於國內市場。

Surapong 也表示：「FTI 將密切監視該疾病的傳播，特別是在泰國發生第二波感染的可能性，因為我們擔心這將會加劇疫情對汽車業的影響。」

受到全球汽車銷量大減，以及泰國政府實行在家工作的防疫政策影響，在 3 月至 4 月期間，全球汽車製造商豐田、本田、三菱、福特和馬自達等，紛紛暫停位在泰國的生產線。