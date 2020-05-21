經營權之爭白熱化 大同籲主管機關：盡速釐清非法中資

大同 (2371-TW) 今年股東會將進行董事改選，公司派與市場派提名的董事與獨董人選，共 19 人全數上榜，將交付股東會進行表決；對此大同聲明表示，依據現有資料，今年提名與提案的股東，疑涉國安及非法陸資問題，籲請主管機關盡速釐清非法陸資。

針對董事會候選名單，大同表示，考慮主管機關尚未裁定非法陸資前提下，雖然有股東提名非法陸資董事疑慮，決定依現有公司法規範及相關規則，審核通過送請股東常會討論與選舉，以符相關法令。

大同強調，公司營運 30 多年來，大同主營業務與國安息息相關，包括國防部多項重要資訊系統、內政部戶役政系統、移民署入出境管理系統等，影響國家安全與全體國民資安。

其中市場派為首的三圓建設董事長王光祥，承認向大陸地產開發商任國龍借款人民幣 6.9 億元，且王光祥透過羅得、競殿、三雅等三家公司購買大同股票，大同指出，懇請主管機關協助查明羅得、競殿、三雅此三家公司資金來源及實質控制人是否為任國龍或違法陸資。

大同表示，金管會 108 年 1 月 17 日、第三次裁罰，要求任國龍限期出清以他人買進公司股票 18%，在他賣出股票相近時點，有 4 個帳戶新增合計 18% 公司股票，也懇請主管機關查明此四個帳戶是否為任國龍轉手帳戶持有。