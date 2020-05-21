〈金管會立院備詢〉四家壽險淨值比拉警報 黃天牧要求限期改善

攤開今年第一季壽險業財務業務指標，已有 4 家壽險公司淨值比低於 3% 以下，多位立委關切壽險業接管問題，新任金管會主委黃天牧今 (21) 日表示，因為法規要看的是 6 月及 12 月底的淨值比，目前資本市場仍在變化，各家壽險公司都有改善的機會，會密切要求這些壽險公司改善。

金管會祭出的壽險業淨值比監理新指標已於今 (2020) 年 4 月 1 日上路，以 2019 年 12 月底的淨值比為第一期，每半年為一期，若連續 2 期淨值比低於 3%，業者必須提出改善方案或增資，若低於 2% 就必須限期改善，也不排除被接管的可能性。

黃天牧今天表示，截至 3 月底，的確有幾家壽險公司的淨值比不符合標準，但法規要看的是 6 月及 12 月底的淨值比，目前資本市場仍在變化，各家壽險公司都有改善的機會，會密切要求這些壽險公司改善，其中，如中華郵政若要增資，需要編列預算，有一定的程序，目前已請該公司提改善計畫；這些公司若連續二次都不符合標準，金管會最快明年 3 月會依法辦理，且不會等到淨值為負才處理。

據統計，截至 3 月底，已有 4 家壽險公司淨值比低於 3% 以下，分別是宏泰人壽 0.53%、中華郵政 2.21%、新光人壽 2.33%、三商美邦人壽 2.77%，換句話說，若這 4 家壽險公司 6 月底前仍未改善，最快明年恐遭金管會接管。

黃天牧表示，有些公司是因為投資股票過多，3 月股市回檔，才讓淨值暴跌。立委追問：「是否會限制這些淨值較低的壽險公司，不要作過多高風險的投資？」黃天牧表示，投資屬於公司治理的一部分，金管會會從監理的高度去提醒，但是不會指示各壽險公司應該做哪些措施，這是公司治理自己要做的事情，公司要自己承擔責任。