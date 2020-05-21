大同董事會新增股東會三項討論案 市場派五議案全遭否決

大同 (2371-TW) 週三 (20 日) 召開董事會，審查董事、獨董名單及 8 項討論案，其中公司派提出的 3 項討論案均通過，市場派 5 項提案則全遭否決；另外，今年股東會將進行董事改選，公司派與市場派所提名的董事與獨董，均列入候選名單，股東會將上演 13 人搶 6 席董事、6 人爭 3 席獨董。

大同晚間公告，針對 6 月 30 日股東會新增 3 項討論事項，分別為制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則、董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資，以及確認本公司 106 年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案通過，本公司董事會應據以執行。

不過此 3 項提案均為大同公司派所提出，換言之，市場派提 5 案，分別包含修訂公司章程、董事長林郭文艷不得兼任總經理、林郭文艷涉嫌隱匿子公司華映財報不實、擬配發現金股利 0.1 元、擬修訂大同取得或處分資產處理程序，都遭到董事會否決。

另外，董事改選候選名單中，市場派提出 7 席董事、3 席獨董，公司派則提出 6 席董事、3 席獨董，所有提名人均列入候選人名單，今年股東會將呈現 13 人競爭 6 席董事位置、6 人爭 3 席獨董。

公司派董事名單分別為現任董事長林郭文艶、現任董事陳守煌、現任董事蔡勝文、現任董事大同大學法人代表人張益華、現任獨立董事蘇鵬飛、財務長彭文傑；3 席獨立董事為現任獨立董事劉宗德、謝頴昇、羅清泉。

市場派董事名單為三圓建設董事長王光祥、現任東森電視董事長林文淵、會計師巫鑫、正碁建設董事長葉曉甄、寶佳集團旗下築禾建設董事長黃劍輝、太平洋建設董事長柳逸義，及前台北地方法院法官林宏信；獨董名單包括前立委黃國昌、會計師呂惠民、律師李勝琛。