盤前財經大事搶先讀2020年05月21日

今日操盤前瞻

法說會：漢唐、圓剛、中壽、圓展、氣立、元太

除權息：全訊、雷虎生

〈能源盤後〉美油庫存連 2 週下降 庫欣庫存減少 原油登上 10 週高點

週三 (20 日) 交易，在國內原油供應量連續 2 週下降，且儲油樞紐庫欣的庫存下降的背景下，原油期貨價格收盤登上約莫 10 週來最高點。閱讀全文...

〈美強化華為禁令〉華為禁令升級後仍有漏洞 美國不排除調整規定

《路透》報導，針對限制國際晶片廠供貨華為的限制措施，兩名美國官員週三 (20 日) 表示，美國監管機關不排除調整規定，以修補新規定的漏洞。閱讀全文...

〈小英新產業政策〉谷歌、微軟有意再加碼投資台灣

全球各國近年面臨貿易戰、公衛危機，讓產業開始重新評估全球生產據點，而台灣近年推出投資台灣計畫，加上防疫作為名列全球前段班，吸引不少國際大廠欲來台投資設廠，新任國發會主委龔明鑫昨 (20) 日透露，谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等都將加碼投資台灣，也顯示外商力挺續任的小英政府。閱讀全文...

〈520 就職〉勞保年金破產在即 許銘春：爭取撥補額度超過 200 億元

新內閣昨 (20) 日正式上任，勞動部首要面對的就是勞保基金 2026 年破產危機，勞動部長許銘春透露，近日已舉行工作坊討論新的年金改革版本，聽取各界意見，希望爭取更高的撥補額度，也就是超過 200 億元，但要看財務精算結果。閱讀全文...

大同董事會新增股東會三項討論案 市場派五議案全遭否決

大同 (2371-TW) 週三 (20 日) 召開董事會，審查董事、獨董名單及 8 項討論案，其中公司派提出的 3 項討論案均通過，市場派 5 項提案則全遭否決；另外，今年股東會將進行董事改選，公司派與市場派所提名的董事與獨董，均列入候選名單，股東會將上演 13 人搶 6 席董事、6 人爭 3 席獨董。閱讀全文...