大同Q1純益年減逾8成 每股賺0.15元

大同 (2371-TW) 今 (15) 日公告第 1 季財報，去年因認列土地獲利、基期高，單季稅後純益 3.43 億元，季減 81.67%、年減 88.79%，每股純益 0.15 元。

大同第 1 季營收 91.39 億元，季減 15.79%、年增 11.13%；毛利率 27%，季增 1.3 個百分點、較去年同期虧轉盈；營利率 4.57%，季減 2.76 個百分點、較去年同期虧轉盈；稅後純益 3.43 億元，季減 81.67%、年減 88.79%，每股純益 0.15 元。

大同將在下周三 (20 日) 召開董事會，其中大同公司派提三案，包括制定大股東及董事的國家安全暨政府資訊安全守則、清查股東資金來源及確認民國 106 年股東會擬籌措長期資金案；市場派提五案，分別為修訂公司章程、董事長林郭文艷不得兼任總經理、林郭文艷涉嫌隱匿子公司華映財報不實、擬配發現金股利 0.1 元、擬修訂大同取得或處分資產處理程序。

另外，大同今年股東會將進行董事改選，其中以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，提名前立委黃國昌選獨立董事，大同則表示，尊重股東提名董事權益，若股東涉及非法中資，或有中資資金的股東，公司將依法處理。