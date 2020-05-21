不只吃蘋果 京東方有機會打進三星OLED供應鏈

韓國媒體 TheElec 周三 (20 日) 晚間報導指出，三星電子已向中國面板大廠京東方提出 OLED 面板的報價，一旦價格合適明年的 Galaxy S 系列有機會看到京東方的身影。

消息指出，三星電子的行動事業為三種不同型號的智慧手機遞出詢價單。這三種機型都將使用 OLED 面板，螢幕刷新頻率分別為 120Hz，90Hz 和 60Hz。而京東方收到 90Hz 機型的詢價，三星 Display 則是收到 120Hz 和 60Hz 機型的詢價。

至於三星為何要向京東方詢價，消息人士表示有一部份因素是三星電子希望三星 Display 可降低面板價格。之前，三星電子已要求三星 Display 調降可折疊 OLED 面板報價，但遭三星 Display 拒絕。

失去三星電子的一部份訂單可能會對三星 Display 造成嚴重打擊，雖然三星 Display 也有中國品牌廠這出海口，但整體而言三星電子仍是三星 Display 的主要客戶。三星的 S 系列每年出貨量約 3500 萬台，每種型號出貨量約 1000 萬台。

(圖片: AFP)

三星 Display 計劃在未來一年內結束 LCD 事業，反映出 OLED 的訂單掌握度更為重要，因此要取得三星電子的訂單會面臨不小的降價壓力。但另一難題是三星 Display 若對三星電子降價，蘋果後續勢必要求取得最惠價格。

京東方近期以來在營運拓展方面來勢兇兇，除了打入蘋果供應鏈外，還與高通合作進行屏幕指紋的研發。此外，京東方日前也傳出成功合併中電熊貓，鞏固全球電視面板一哥的寶座。