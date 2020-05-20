〈陸股盤後〉兩會開會在即 觀望氣氛濃 A股震盪收黑

美股回檔，中國兩會明日 (21 日) 將先由政協揭開序幕，而在兩會召開前夕，中國人行在政策上未釋利多，1 年期及 5 年期以上的 LPR 利率雙雙保持不變，投資人先行退場觀望後勢發展，導致周三 (20 日)A 股三指數開低後震盪走低，科技類股則在近期飆漲的軸研科技出現跌停的衝擊影響下而回檔，連帶使創業板指出現較重跌幅。

盤面上，工藝商品、珠寶首飾、塑膠、多元金融、貴金屬漲幅較大，而半導體、航太、船舶製造、食品飲料、環保工程則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.51%，收報 2883.74 點；深證成指下跌 0.94%，收報 10948.48 點；創業板指下跌 1.21%，收報 2118.12 點。今日滬深兩市成交金額人民幣 6867 億元，日增 7%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 20.39 億元，連續 4 個交易日買超，其中，滬股買超人民幣 7.65 億元，深股通買超人民幣 12.74 億元。

產業消息

中芯財報優於預期，而供應鏈之一的軸研科技在近 10 個交易日有 9 天出現漲停，今日軸研科技對外表示其子公司只有接到中芯不到人民幣 1 萬元訂單，提醒投資人留意投資風險，利空消息導致股價應聲跌停。

此外，市場傳聞華為已在美國進一步制裁前向台積電和中芯等晶圓代工廠追加大量訂單，預估可以在美國設下的限期前交貨，預估可維持華為一季的產品銷售。但也有媒體報導指出，對於禁令升級後新增訂單，仍需要向美國申請許可，意味即使在緩衝期間內交貨也要美國同意。

科技業的兩利空導致半導體類股走跌，芯源微大跌 8.8%、富瀚微大跌 6.8%、華微電子大跌 5.9%、瑞芯微大跌 5.8%、韋爾股份大跌 5.6%。

有券商預測今年新款 iPhone 可能取消附贈的有線耳機，因此有機會帶動 AirPods 2 需求，TWS 概念股走勢分歧，韋爾股份大跌 5.6%、兆易創新下挫 2.4%、立訊精密下滑 1.4%、歌爾股份大漲 3.6%、億緯鋰能大漲 3%。

法人觀點

中國國盛證券認為，目前已進入兩會會議階段，市場較為觀望，從成交量能來看仍是以既有存量資金為主，新增資金暫時未有大動作，而盤面上多以類股輪動，因此類股群的漲勢並不持續，對指數貢獻不大，短期指數將保持在區間震盪整理。

中原證券認為，目前大環境仍存在不確定因素，但指數向下空間有限。近期汽車及新能源汽車產業在利多政策加持下類股群較活潑，短線可留意新能源汽車，及特斯拉電池的進展。

