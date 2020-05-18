研調估Q2面板需求下滑近2成 價格恐跌回今年1月低點

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊全球面板產業，市調機構 Omida 預期，受各地封鎖、隔離政策影響，第 2 季面板需求將下滑 15-20%，導致供過於求狀況轉趨嚴重，4 月起面板價格也止漲回跌，估 5、6 月將持續走跌，恐跌回今年 1 月低點。

Omida 表示，韓廠預計今年底退出 LCD 市場，讓中國、台灣面板廠在第 2 季積極搶單，為保持出貨量和市場競爭，並未調降產能稼動率，雖然有宅商機帶動 IT 面板需求成長，但仍無法彌補電視面板訂單衰退，整體面板市場仍供過於求，價格疲軟。

從價格分析，Omida 指出，今年第 1 季肺炎疫情影響面板供應，中國供應鏈、產能受阻，加上韓廠大動作宣布要退出 LCD 市場，導致面板價格走揚，但隨著疫情影響歐美市場，電視品牌廠下修需求，又因廠商積極爭奪韓廠退出份額，導致供需失衡狀況擴大，第 2 季面板價格回跌，估將跌至今年 1 月低點。

展望今年，Omida 表示，肺炎疫情持續影響全球，廠商尋求擴大市占，但又需面臨降低庫存難題，價格回跌也不利營運，第 2 季營運仍有壓，廠商目前則寄望疫情趨緩後，將迎來爆發性需求，最快 8 月面板價格可望迎來反彈，部分廠商也開始針對韓廠年底退出、年末購物季評估需求，力求在年底提高面板價格。