受惠遠距商機 5月平板面板價格抗跌

全球面板整體供需仍供過於求，加上全球運動賽事推遲，導致 5 月價格走勢反轉向下，但受惠在家上班、遠距教學商機激勵，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，平板面板需求增溫，價格相對有撐，估 5 月價格持穩，但手機、電視面板價格則將小幅下跌。

群智指出，手機面板因全球疫情不明朗，導致終端需求萎縮，廠商皆下修面板訂單，估 5 月將下跌 0.2-0.4 美元，其中 a-Si 面板受印度、東南亞疫情，導致需求疲軟，LTPS 、OLED 面板也因終端品牌下修訂單，價格下跌。

平板面板方面，群智認為，受惠市場需求帶動，短期供需呈現吃緊狀態，估 5 月價格將持平上月，在所有應用面板中逆勢抗跌。

此外，群智表示，大尺寸電視面板價格方面，整體供給仍維持高檔，但因韓系面板廠逐步下調產能，有助緩解跌價壓力，預期 5 月部分尺寸價格跌幅將收斂，估降幅落在 2-3 美元。

觀察面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 4 月營收，在大尺寸面板出貨增加、筆電平板等 IT 面板需求支撐下，雙雙站穩 200 億元大關，展望第 2 季，雙虎雖對價格走勢則相對保守，但皆看好遠距商機帶動 IT 面板需求趨勢可望延續。