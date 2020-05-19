川普聲稱每日服用抗瘧疾藥物防疫 醫學專家：別亂吃

美國股市近日的表現，疫情的發展似乎成為重要的指標。美國總統川普則繼續推廣抗瘧疾藥物羥氯奎寧 (chloroquine)，表示自己每日服用來預防新冠肺炎 (COVID-19)。

週一 (18 日) 由於 Moderna 疫苗初步試驗結果告捷，提振市場情緒，道瓊指數收盤大漲 911 點，漲幅達 3.85%。

與此同時，川普週一 (18 日) 持續推廣抗瘧疾藥物羥氯奎寧來預防新冠肺炎，儘管政府警告說它會引起嚴重的副作用，川普表示，他在諮詢白宮醫生後，開始服用抗瘧藥，雖然醫生並沒有做此推薦。

川普的說法繼續引發美國醫藥專家憂心，希望美國人民不要仿效。美國醫療協會會長 Patrice Harris 表示，目前研究結果，並不支持瘧疾藥能有效治療或預防新冠病毒，Patrice Harris 警告，美國人民不該把川普的例子當作是經過實證研究的做法。

川普表示，他已服用了羥氯奎寧約一週半的時間，用量為一天一片，除此之外，他也服用含有鋅的保健食品，來預防自己感染新冠病毒。

川普承認，他不知道這種藥物是否有效，但他認為，如果不起作用，也不會因此生病或死亡。

FDA 警告不要使用這些藥物，並說它們只能在醫院或臨床試驗中使用，因為它們可能有嚴重的副作用，包括造成心律問題。

羥氯奎寧主要做為治療或預防瘧疾並治療自身免疫性疾病，例如狼瘡和類風濕性關節炎。川普在兩個月前開始推廣，印度一度禁止出口，但在川普威脅美方可能報復後，於 4 月初解除相關出口禁令。

與此同時，川普拒絕公衛專家提出的預防措施，例如戴口罩。川普表示，他經常接受檢查，結果一直是陰性。