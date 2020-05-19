鮑爾今將出席國會聽證會 矢言動用所有工具支撐經濟

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 準備好動用所有工具支撐經濟，並將維持利率在近零水準，直到美國經濟度過危機，重返正軌。

鮑爾預定週二和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 出席參議院銀行委員會視訊聽證會。在週一預先發表的證詞中，他說：「我們致力於使用手中各種工具，在這個充滿挑戰的時刻支撐經濟，我們也明白這些行動只是公部門廣泛因應舉措的一部分。」

鮑爾說：「我們預料把利率維持在現行水準，直到確信經濟已經安度近期的事件，而且有望實現我們就業最大化和物價穩定的目標。」

這場聽證會是參議院銀行委員會針對 2.2 兆美元紓困案首次舉行的季度聽證會，該紓困計畫名為「新冠病毒援助紓困經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act，CARES Act」。

鮑爾在事先準備的談話中回顧 Fed 迄今的救市舉措，表示這些行動幫助金融市場穩定運作，市場功能已經改善。

鮑爾說，國會在 3 月通過的 2.2 兆美元 CARES 法案，對於支撐經濟「至關重要」，幫助 Fed 擴大信貸以抵銷疫情對經濟的打擊。

鮑爾進一步敦促國會提供更多財政支持，並表示 Fed 願意在必要時採取更多措施，以支撐經濟。

他週日受訪時說：「我們的彈藥尚未用盡。我們可以擴大現有的貸款計畫，必要時也能啟動新的貸款計畫。」

3 月中旬以來，美國央行和財政部合力為經濟提供空前的刺激，至今國會迄今已通過總額 3 兆美元援助計畫，Fed 也將利率降到接近零的水準，並推出九項緊急貸款計畫，援助對象包括中小企業和地方政府。

梅努欽則在預先發表的談話說：「我們預期，美國經濟將在第 3 季和第 4 季有所改善。」

