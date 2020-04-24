想抄底能源基金 怎麼挑？

受到原油價格大跌影響，不少人都想趁亂撿便宜。但考量到原油期貨有價格跌到負值的風險、原油 ETF 本身固定轉倉費用高，兩者都不適合長期持有（就算原油價格真的在下半年大漲，原油期貨或原油 ETF 可能仍需承擔龐大虧損）。投資於能源相關企業股票的能源基金，既沒有價格跌到負值的風險，也不需要固定付出轉倉費用，適合看好未來油價將反彈的你，分批長期佈局。

1. 從探勘到銷售，能源類股差異大

能源類股上中下游區分

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/4/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

原油從地下被開採出來，到最後提煉完並送到消費者手上，總共會經歷探勘、開採、運輸、儲存、提煉與銷售這六個階段。而其中最一開始的探勘與開採屬於產業鏈中的上游，運輸與儲存便是中游（輸油管線），提煉與銷售則是最接近消費者的下游（煉油廠與加油站）。三者在基金中的佔比高低，會影響該基金在油價上漲或下跌時的表現，也是如何挑選符合自己需求能源基金的關鍵。

2. 若看好油價將大漲，上游與中游最吃香

從 1996 年標普 500 原油及天然氣精煉銷售指數編纂以來，只要原油價格近 12 個月下跌幅度沒超過 20% 時，無論上中下游類股，都仍有正報酬。而當原油價格上漲時，又可分為大漲與小漲的情形。近 12 個月原油價格上漲超過 40% 時，上游與中游類股的表現較佳，分別上漲 36.6% 與 32.7%，高於下游類股的 13.8%；近 12 個月原油價格漲幅介於 - 20% 至 40% 時，下游類股表現則優於上游類股。

油價表現對上中下游股價有不同影響

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，分別採西德州原油、標普 500 原油及天然氣探勘生產、原油及天然氣設備及服務與原油及天然氣精煉銷售指數滾動 12 個月報酬率，資料期間: 1996-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 能源基金特色鮮明，可視需求挑選

台灣核備銷售能源基金上游佔比

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中能源類股基金，資料日期: 2020/4/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。由於 NN 能源基金月報缺乏相關資訊，因此未納入比較。

台灣目前核備可銷售的能源類股基金共 6 檔，扣除掉並未揭露上中下游權重的 NN 能源基金，其他 5 檔各別配置權重如上表（綜合為上中下游都可能有所涉獵的公司，以荷蘭皇家殼牌石油為例，上游與下游佔營收比重分別為 15% 與 85%）。假設看好未來 12 個月油價將上漲超過 40%，則可以買進上游配置權重最高的施羅德能源基金；若認為未來 12 個月油價會上漲，但漲幅將低於 40%，則可以參考下游與綜合權重較高的貝萊德世界能源或天達能源基金。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看好油價，能源基金更適合長期持有

西德州原油 6 月期貨價格跌至每桶 11 美元，儘管油價仍有繼續下跌可能性，但油價不可能長期維持在如此低的水平（美國能源公司資本支出已開始減少）。對於看好油價將反彈，但又無法篤定短期就會上漲，能源基金是更適合的長期投資工具。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德世界能源基金 A2

>> 施羅德環球基金系列－環球能源 (美元)A1 - 累積

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

