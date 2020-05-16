台積赴美設廠、鴻海下修展望、內閣改組定案 本周大事回顧

台積電周五 (15 日) 確定赴美設廠，預計投入近 3600 億元興建 5 奈米晶圓廠，震撼全球科技業，為未來一球兩制揭開序幕；另一科技大廠鴻海也在同日舉辦法說會，董座認為消費市場仍需要時間回溫，短期恐對全年展望帶來微幅向下的影響；隨著 520 總統就職大典到來，內閣在本周完成總辭，三首長將交棒；台股本周收黑，下跌 86.5 點或 0.79%，跌破 5 日、10 日線，以下是本周大事回顧：

台積砸近 3600 億元赴美設廠 將面三優三劣

晶圓代工龍頭台積電周五宣布，將在美國興建一座 5 奈米晶圓廠，預計投入約 120 億美元 (約合新台幣 3585 億元)，月產能為 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

外界認為，此舉可望紓解美國政府對軍用晶片的國安疑慮，也可就近服務當地客戶，並有機會促使美國政府放寬對華為的出口禁令，降低營運受美中角力的衝擊。

不過，由於在美建廠的投資與生產成本高、缺乏半導體產業供應鏈，以及投資後的未來回收效益，都將是台積電可能面臨的三大挑戰。

鴻海 Q2 估季增 15% 下半年能見度不高 全年展望再微幅下修

鴻海周五召開線上法說，董事長劉揚偉指出，第 2 季營收估季增 15%、年減個位數，但展望下半年，董事長劉揚偉坦言，現階段來看，消費暨智能產品、運算產品等能見度不高，疫情導致消費市場衰退需要時間回溫，短期看來對全年營展望帶來向下的影響。

520 總統就職典禮下周登場 行政院內閣完成總辭 三首長將交棒

行政院會周四完成內閣總辭，隨即啟動新內閣人事徵詢，行政院長蘇貞昌盛讚現任內閣是最強的團隊，多位首長會留下來打拚，但有些首長因生涯規劃不續任，其中，國發會主委陳美伶、文化部長鄭麗君都將去職，科技部長陳良基也表達將交棒。

美商務部宣佈新出口禁令 擴大對華為供應鏈封鎖 台積電也受限

美國週五緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨之前必須先取得出口許可，市場關注華為主要供應商台積電所受到的影響。美國國務院官員週五受訪時表示，美方並未保證發放出口許可給台積電，代表台積電同樣受到新規定限制。台積電 ADR 週五收盤挫跌逾 4%。

封城影響訂單急凍 儒鴻一改樂觀看法 Q2、Q3 保守看

成衣代工大廠儒鴻董事長洪鎮海一改先前上半年成長的正向看法，坦言受到歐美封城影響，訂單急凍，預計第二季不會成長、第三季也不會好；目前二大主要客戶 Nike 及 Lululemon 第三季訂單下修幅度達 30-40%，且他認為，後續需求出現 V 型反彈的看法，太過樂觀。

富邦金 Q1 台股部位下降 679 億元 總座解釋非減碼

富邦金周四召開第一季法說會，富邦人壽第一季台股部位大降 679 億元，但大買海外債 1665 億元，富邦金總經理韓蔚廷解釋，台股部位減少是市價評估的原因，並沒有大舉減碼台股。展望第二季，富邦金預估台灣央行將再降息半碼。

日媒：蘋果正鼓吹立訊投資可成 對抗富士康

《日經新聞》週三報導，蘋果正鼓吹中國 AirPods 組裝廠立訊精密大舉投資 iPhone 和 MacBook 金屬機殼供應商可成，蘋果希望藉此創造出一個強大的對手來與鴻海富士康競爭，可成則表示，目前沒有要出售大陸資產，也沒有與其它公司共同投資的具體計畫。

神盾斥 16 億元入股敦泰 持股比重上看 19%

指紋辨識 IC 設計廠神盾周二公告，擬斥資不超過 16 億元，取得敦泰普通股股票，預計取得 4861.7 萬股，加上目前持有的 911.6 萬股，累計持股數上看 5773.3 萬股，以敦泰現有資本額 29.97 億元推算，持股比上看 19.27%，可望進一步深化雙方合作。

東元公司派勝利 董座：企業經營不是用股權數來彰顯價值

馬達大廠東元周一舉行股東會，除最大股東寶佳提案現金減資未獲通過外，其餘議案均通過，公司派獲勝，董事長邱純枝會後表示，東元集團經營超過 60 年，為股東帶來許多無形價值，企業經營價值不是用股數來彰顯。