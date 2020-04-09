網龍Q2推新手遊《黃易 M》 看好營運動能強勁

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 今 (9) 日召開法說，智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，網龍旗下大型 IP 力作《黃易群俠傳 M》，預計第 2 季底前推出，看好將優於《吞食天地 M》，有助下半年營運。

網龍 2018 年底推出手遊《吞食天地 M》，上市以來表現亮眼，加上授權泰國及越南等東南亞市場的權利金挹注，去年推出的《戀愛盒子 M》也助攻營運，網龍去年獲利創近 8 年新高。

鍾興博表示，《吞食天地 M》是國內首款自製端遊手遊力作，屬於網龍旗下中型端遊 IP，而《黃易群俠傳 M》屬大型 IP 力作，遊戲開發已進入最後測試階段，預計第 2 季底前推出，生命週期、營收貢獻都將優於《吞食天地 M》，可望明顯推升營運。

鍾興博並說，目前網龍正全力啟動 M 手遊產品計畫，《尋秦記 M》已在規畫中，未來還將推出包括《中華英雄 M》、《天子傳奇 M》、《武林群俠傳 M》等手遊，預計維持一年至少推出一款 M 手遊的計畫。

談及肺炎疫情對營運的影響，鍾興博表示，今年遊戲推出都按照既定時程，也發現最近因為疫情關係，許多人宅在家，增加玩家上線人數，對上半年營運帶來不錯的表現。