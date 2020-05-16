〈美股盤後〉報復美國！中國揚言祭不可靠實體清單 晶片股急挫費半跌逾2%

受貿易隱憂和疲軟的經濟數據影響，週五美股波動劇烈，晶片股慘烈犧牲，費半跌逾 2%。儘管道瓊、那指、標普週五小幅收漲，本週美股三大指數週表現不佳。

道瓊週跌 2.65%，標普週跌 2.2%，為 3 月以來最糟糕的一週，而技術為主的那指本週下跌 1.1%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 450 萬例，死亡數突破 30.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 140 萬，死亡人數至少 8.6 萬。

新冠疫情持續席捲全球，美中貿易戰又捲土重來，週五 (15 日) 美國擴大打壓華為，商務部發布新出口限制令。

中國官媒《環球時報》社評透露，中國政府回擊美方將不會不手軟，會啟用不可靠實體清單反制美方，點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠，還要拒買波音飛機。

美眾議院計劃週五通過 3 兆美元紓困計劃，但參議院共和黨和白宮已表示反對。

週五 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 60.08 點，或 0.25%，收 23,685.42 點。

標普 500 指數上漲 11.20 點，或 0.39%，收 2,863.70 點。

那斯達克指數上漲 70.84 點，或 0.79%，收 9,014.56 點。

費城半導體指數下跌 38.16 點，或 2.19%，收 1,700.89 點。

標普所有板塊漲跌不一，通訊服務領漲 (+1.26%)，其次為非必需消費品、材料板塊；公用事業領跌、再來是金融與房地產板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅蘋果無光。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.88%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.59%；臉書 (FB-US) 上漲 1.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.19%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.46%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。雷神技術 (RTX-US) 下跌 2.10%；波音 (BA-US) 下跌 2.06%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.90%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.85%；高盛 (GS-US) 下跌 1.48%。

迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.96%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.07%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.04%；3M (MMM-US) 上漲 1.99%。

費半成份股慘遇拋售。高通 (QCOM-US) 下跌 5.08%；美光 (MU-US) 下跌 2.89%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.32%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.35%；泛林集團 (LRCX-US) 下跌 6.38%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.39%；泰瑞達 (TER-US) 下跌 7.33%。

台股 ADR 以台積電跌幅最大。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.49%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

焦點個股與財報

台積宣佈計劃投資約 120 億美元，在亞利桑那州建造 5 奈米半導體廠，預計於 2021 年動工並於 2024 年量產。Raymond James 分析師 Chris Caso 稱，如果沒有台積電，華為將無法真正建立電信基礎設備，如果新的商務部規則成立，台積電將不得不停止向華為發貨。

逾百年歷史的美國百貨 JC Penney (JCP-US) 早盤停牌宣布已償還 1,700 萬美元已到期利息，免除了債務違約，爾後復牌股價大漲 21.24% 至每股 0.24 美元，然而，盤後該公司仍宣告破產。

餐飲連鎖丹尼餐廳 (Denny's) (DENN-US) 上漲 4.56%，其最新財報獲利優於預期，儘管銷售額較去年同期下降 36%。

治療性抗體研發公司 Sorrento Therapeutics (SRNE-US) 所研發的抗體 STI-1499 臨床前研究表明，在阻斷新型冠狀病毒方面是有效的，激勵其股價暴漲 158.02%。

經濟數據

美國 4 月零售銷售月增率報 -16.4%，預估 -11.0%，前值 -8.7%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 -17.2%，預估 -8.0%，前值 -4.5%

美國 4 月製造業產出月增率報 -13.7%，預估 -14.0%，前值 -6.3%

美國 4 月工業產出月增率報 -11.2%，預估 -11.4%，前值 -5.4%

美國 4 月產能利用率報 64.9%，預估 65.0%，前值 72.7%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

聯準會 (Fed) 週五警告，如果新冠肺炎疫情進一步加劇，股市和其他資產價格可能會大幅下跌，商用房地產市場會是受影響最嚴重的行業之一。

富國銀行全球資產配置策略主管 Tracie McMillion 稱：「這是令人清醒的一周，投資者對中國有很多事情要納入考慮。本周數據凸顯了美國經濟目前面臨的經濟困難。」

Dailyfx.com 市場分析師 Christopher Vecchio 表示：「從差到最差，美國經濟正處於徹底的經濟自由落體之中。」

Raymond James 駐倫敦的歐洲策略師 Chris Bailey 表示：「毫無疑問，圍繞貿易 / 外交背景的因素在過去一周有所惡化，這產生了負面影響。」

LPL Financial 股票策略師 Jeff Buchbinder 說：「今明兩年企業獲利存在很大的不確定性，很難對股票進行估值。我們對此有些謹慎，對於過去幾天的市場波動並不感到驚訝。」