已保意外險、壽險還不夠 三大理由讓失能險熱賣

台灣為全球保險滲透率最高的國家，許多人都保了意外險和壽險，以確保萬一遭逢不測時，可透過意外險支付醫療和失能的開銷，透過壽險能留給家人因應生活，但是失能險還是很夯，其實只要掌握三大重點，就能釐清失能險的重要性。

意外險只保障意外失能 不保障疾病失能

宏泰人壽表示，意外險只有保意外醫療和意外失能，對於疾病產生的失能並不包含在其中。失能險預防的就是萬一遭遇生病或者意外、導致失去自理生活的能力時能有理賠金去聘請看護人員、支付醫療耗材開銷，或是繳費入住看護安養中心，獲得生活上的照料。

以宏泰「扶佑一生失能照護終身保險」為例，包含：身故保險金、祝壽保險金、失能復健補償保險金 (保額 * 12%，一次給付)、失能安養扶助保險金 (保額 * 25%，保證給付 18 次) 以及 1-11 級豁免保險費。以 40 歲男性繳費年期 20 年為例，投保保額 100 萬，年繳保費 56,700 元。

醫療險只保障醫療的補償或費用的負擔 不保障後續的狀態

有些人認為已經投保高額醫療險，萬一生病有醫療險就夠了。宏泰人壽表示，其實不然，因為醫療險認定的規則是醫療行為，包含就醫診斷治療等。但失能險認定的規則是「狀態」，當被保人進行醫療行為之後仍無法恢復常態，並且符合失能等級認定時，保險公司就會受理失能險的理賠申請。

比方說王曉明出車禍傷及腦部導致下肢癱瘓，前端意外產生的就醫診斷治療的確是由醫療險理賠，但是療程告一段落後依舊無法復原的健康狀態的癱瘓下肢，就是由失能險申請理賠了。結論就是，不論是意外或疾病造成的失能，只要符合失能等級表認定，失能險都能獲得理賠。

長照險適合老年人 中年人保失能險

失能險與長照險也常常令人搞混，宏泰人壽表示，若以族群而論，通常老年人投保長照險，為的是不能生活自理的需求。而仍在工作狀態中、健康情形還算良好的中年人則建議投保失能險，為的則是防範於未然，若是萬一遭遇不測導致失能時，能有理賠金可以安排生活事宜。

宏泰人壽進一步指出，失能者極可能有長照需求，因此失能險和長照險最關鍵性的分水嶺在於認定依據，失能險理賠認定是依據「失能等級表」，而長照險的理賠認定是依據「巴氏量表」，並且每一年都要重新以巴氏量表檢測。