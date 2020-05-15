疫情+繳稅手頭緊 保單借款免保證人、免手續費助資金周轉

今年受到新冠肺炎疫情影響，各行各業均受衝擊，甚至有些企業已啟動無薪假機制，直接影響國人民生經濟，且 5 月正值所得稅繳稅季，雖然政府積極推出紓困方案，但並非人人符合資格，若有資金需求，保單借款因為免保證人、免手續費，也是一種資金周轉門路。

受到這波疫情嚴重衝擊，各行各業皆受到影響，民眾若手頭資金拉緊報，全球人壽建議，不妨善加利用保單借款，讓手上資金作更有效的規劃與短期運用，而且只要憑有效保單，無需任何信用證明，在保單借款的限額內可隨時借還，無每月最低還款金額限制，有需求的保戶可以加以利用。

遠雄人壽也指出，保單借款享免保證人、免手續費、撥款快速、彈性還款等優勢，根據遠雄人壽數位行銷平台統計，保單借款客群以 31-50 歲「三明治族」為主要族群，佔 6 成以上，這段期間除需負擔兒女教育開銷，同時，父母也已屆高齡，更需承擔父母的照顧醫療費用，許多家庭額外尚需背負房貸、車貸，經濟壓力確實頗大。

為提供保戶便利的借款服務，遠雄人壽提供多元保單借款管道，包括臨櫃以及透過服務人員送件辦理；保戶也能申請開通 ATM 保單借款自動化交易服務，透過金融卡於各地台新銀行 ATM 借還款，相當方便；此外，保戶於官網或遠雄人壽行動 APP 完成註冊及身分驗證，亦可線上保單借款，完全不受時間和空間的限制，動動手指就能輕鬆完成資金周轉。

而在此共體時艱期，全球人壽在 8 月底前推出保單借款專案活動，適用對象為全球人壽新台幣非投資型保險商品契約，在專案期間以專用借款約定書新申請保單借款，且自 4 月 1 日至新申請借款日該要保人無還款記錄者，就可有一個月免息優惠，而且保戶只要完成「保戶專區會員資料驗證」後，在 FB 社群網站上分享專案活動還可參加抽獎。

不過，全球人壽也提醒民眾，當保單借款本息超過保單價值準備金時，將會發生保險契約效力停止等效果，請審慎評估借款需求，以保障自身權益。