英國4月份零售額暴跌19% 創歷史最大跌幅

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的壓力下，已對英國經濟造成嚴重衝擊，據英國零售商協會 (British Retail Consortium，BRC) 週三 (13 日) 公布的調查報告顯示，由於為防範疫情的封鎖舉措重創了英國零售業，英國 4 月份零售額暴跌了近五分之一，跌幅創下史上新高。

BRC 表示，英國 4 月份的總銷售額下跌了 19.1%，是自 1995 年開始月度指數紀錄以來的最大跌幅。

BRC 指出，在截至 4 月的三個月中，非食品類商品的店內銷售額暴跌 36.0%，而同期食品銷售額則增長了 6.0%，原因是消費者大量購買為因應政府封鎖舉措的民生必需品。相比之下，線上非食品銷售額在 4 月份躍升了近 60%，佔整體非食品銷售額的三分之二以上。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示：「隨著封鎖的持續，這些新的購物習慣 (例如網上購物的趨勢) 將對許多消費者來說更加根深蒂固。」

巴克萊銀行則表示，信用卡和金融卡支出較去年同期下跌了 36.5%，是因為旅行、酒吧和餐館的消費額驟跌。該行也表示，酒吧和餐館的支出下跌了 97%，但超市的銷售額增長了 14%，線上的家居裝潢支出也增長了 27%。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於 3 月下旬下令進行封鎖，要求民眾在大部分時間中留在家裡，以試圖減緩疫情的傳播。自封鎖開始以來，有近十分之九的英國成年人表示已經節省了日常開支，對英國經濟的信心下跌到 6 年來最低水平，只有 20% 的成年人表示仍舊樂觀。