〈台積赴美設廠〉川普如願了 赴美設廠對台積電利大於弊?

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 週五 (15 日) 同意赴美設立先進晶片工廠，回應川普政府對供應鏈和國安的疑慮，美國媒體認為此舉有益川普政府的 11 月總統大選選情，台積電則能獲得籌碼，遊說川普政府放寬收緊出口限制的計畫。然而學者指出，此事也凸顯在地緣政治緊張中，台積電仍將是美中之間的夾心餅乾，面臨被迫選邊站的考驗。

台積電預計將在 2021 年赴亞利桑那州設廠，此舉對川普來說是一大政治勝利，這不只響應他念茲在茲的「美國製造」、處理供應鏈過於依賴中國的問題；事實上，台積電選擇落腳的亞利桑那州參議員 Martha McSally 正面臨艱難挑戰，而共和黨設法在 11 月大選中保有參議院的多數席次。

《華爾街日報》認為，設廠有助台積電獲得與川普政府的籌碼，遊說白宮取消對晶片銷往華為必須取得出口許可的計畫。根據這項研議中的新規範，美國商務部將能以涉及國家安全為由，阻撓台積電把晶片賣給主要客戶華為。

華為是台積電第二大客戶，佔公司營收比重約 15%，僅次於蘋果。

《紐約時報》也指出，台積電赴美設廠，可能促使美國政府放寬對海外使用美國技術製造產品的限制。這將讓中國領導階層和華為鬆一口氣，暫時不必擔心美國研擬提高外國企業向華為出貨產品中的美國技術含量限制。

台積電並未在聲明中提及相關內容，該公司發言人表示，赴美設廠決策是基於業務考量，與放寬貿易制裁協商無關。

《路透》週四報導，川普政府週五可望第六度延長一項臨時許可，允許美國企業和華為之間維持業務往來。

日經：地緣政治成燙手山芋

考量到台積電掌握對美國而言舉足輕重的利益，《日經亞洲評論》引述學者說法報導，台積電未來仍將面臨被迫選邊站的考驗。

台積電客戶除了蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US) 等美國大科技公司，也為賽靈思 (XLNX-US) 生產用於美國 F-35 戰鬥機的晶片。

Bernstein Research 資深半導體分析師 Mark Li 表示，台積電「至關重要的市場地位，導致該公司面臨一些地緣政治上的麻煩問題，這是他們過去幾十年來從未處理過的。」

台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲說：「美中之間的緊張局勢和競爭不會在短期內結束，台積電將因為身為關鍵供應商，未來面臨被迫選邊站的棘手問題。」