鮑爾反駁也沒用 市場仍賭Fed將實施負利率

儘管聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (13 日) 表示不考慮實施負利率，但聯邦基金期貨顯示，市場交易員仍舊連續第五天對賭 Fed 將可能實施負利率，雖然鮑爾演講後市場的負利率預期略有緩和，但市場仍在為 2021 年上半年 Fed 實施負利率政策的可能性做準備。

在新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊下，全球投資者預期各國將面臨著漫長艱難的經濟振興之路，而這種預期也正反映在全球市場的定價之中。

本週，英國市場也開始對賭英國央行 (BOE) 將史無前例地採取負利率政策；紐西蘭市場也同樣對賭紐西蘭央行 (RBNZ) 將執行負利率，但紐國央行有公開表示考慮負利率；而美國市場方面，自 5 月 7 日以來美國市場上的負利率預期就持續存在。

英國 2 年期公債殖利率 圖片：Bloomberg

投資機構 Mischler Financial 董事總經理 Tony Farren 說道：「鮑爾雖然重申 Fed 不贊成負利率，但不排除這種可能性，因此給了市場的負利率預期留下了空間，在 Fed 政策引領市場之前，都是市場領導著 Fed，因此，如果市場先把我們帶入負利率，我也不會感到震驚。

Tony Farren 進一步表示，但若市場的負利率預期進一步加深，那麼短期美國國庫券和 2 年期美債殖利率將會率先跌至表現出來。

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