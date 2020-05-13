鮑爾呼籲白宮推出更多救市行動 但「不考慮負利率」

美國聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 週三 (13 日) 呼籲白宮政府應採取更多行動，否則美國經濟將面臨前所未有的下行風險，針對近期負利率呼聲再起，鮑爾依舊堅定既有立場，稱 Fed 未考慮實施負利率政策。

鮑爾週三 (13 日) 出席彼得森國際經濟研究所主辦的網路研討會時表示，儘管官方對於經濟的反應即時且適當，考慮到前方道路依舊充滿不確定性，且承載下行風險，他對美國出現大規模破產及失業感到擔憂，強調白宮高層應採取更多行動。

鮑爾表示：「在累積復甦動能上仍須花費一些時間，而在這段期間，市場問題可能由流動性轉向償債能力，儘管額外財政支出可能帶來昂貴代價，若這有助於避免更多經濟損失，同時帶動經濟強勁復甦，這一切都會是值得的。」

針對近期總統川普不斷要求 Fed 採行負利率政策，加上美國聯邦基金期貨 2021 年 1 月合約價上週一度觸及合約高點，意味著市場預期 Fed 最快今年底或明年初走向負利率。

鮑爾說道：「我知道負利率政策有一些支持者，但委員會對負利率的看法沒有改變，這必非我們正在考慮的東西，我認為我們還有更好的政策工具，而那才是我們會採用的。」

長期以來，負利率政策有效性備受部分 Fed 官員質疑，他們認為以經濟結構來看，美國並不適合採取這項政策，加上歐洲、日本的政策成效不彰，更加深官員對於負利率政策的疑慮。