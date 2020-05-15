〈財報〉應材Q2營收獲利不如預期 台積電赴美建廠 激勵盤後大漲4.6%

半導體大廠應用材料 (Applied Materials) 週四 (14 日) 公布 2020 會計年度第 2 季財報，儘管營收獲利不如預期，但受到台積電赴美建廠的消息激勵，市場料將增加對半導體設備的需求，盤後股價大漲 4%。

週四 (14 日) 應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.71%，收 54.43 美元，財報發布後，盤後股價進一步衝高，漲幅達 4.63% 至 56.95 美元。

應用材料股價 (圖片: Google)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 39.57 億美元，年增 12%，低於市場預期 41.5 億美元

毛利率報 44.6%

營業利益為 9.76 億美元，占淨銷售額的 24.7%，

調整後 EPS 為 0.89 美元，年增 27%，低於市場預期的 0.95 美元

應材 non-GAAP 財報 (圖表: 應材 IR)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

EPS 報 0.82 美元，年增 17%，較去年同期為 0.70 美元優

毛利率報 44.2%

營業利益為 9.32 億美元，占淨銷售額的 23.6%

淨利報 7.55 億美元，較去年同期為 6.66 億美元優

公司展望：

應材執行長 Gary Dickerson 表示，在應對 COVIS-19 所帶來的挑戰時，我們已經針對安全性、生產力方面提高公司的實力，並使我們的客戶和整個行業環境保持前進。

執行長補充：「儘管前景仍不穩定，但根據我們今日的可見性，顯示公司的供應鏈正在恢復，市場對半導體設備和服務的需求基本面依然強勁。」

應材本季度向股東返還 3.92 億美元，其中包括 1.99 億美元的庫藏股實施和 1.93 億美元的股息。

在 Covid-19 疫情大流行前，應材預計營收將為 43.4 億美元，基於 Non-GAAP 的每股盈餘為 98 美分至 1 美元；而在疫情爆發後，應材就警告公司 Q2 財報將不如華爾街預期。

與此同時，《路透社》與《華爾街日報》週四引述消息人士報導，晶圓代工龍頭台積電 將於本週五宣布赴美設廠計畫，預計地點落在亞利桑那州，半導體類股週四聞訊大漲，該報導指出，台積電美國新廠有望於 2023 年底生產零件。

在其他主要的半導體設備股中，Lam Research(LRCX-US) 上漲 8.4%，至 269 美元；而 KLA(KLAC-US) 上漲 7.7%，至 176.75 美元。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 2.3%，至 52.10 美元。

應材是半導體生產中所用設備最大的機械製造商，客戶包括三星、英特爾及台積電等大廠，因此公司的財務預測常被視為預測電子業未來需求的重要早期指標。

去年，應用材料股價累計漲幅達 30.7%；相較同期標普 500 指數則下滑 0.8%。

本季度應材一反常態，並未提供任何財測展望。