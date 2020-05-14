〈美股早盤〉美初領失業金再增298萬人 道瓊早盤續跌逾200點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 於週三 (13 日) 表示不考慮採用負利率後，而川普總統於週四 (14 日) 再表態支持強勢美元，稱這有助於在後疫情時期推動美國經濟，並強調現在是擁有強勢美元的好時機，川普的發言促使美元指數上漲連續 2 個交易日站在 100 點之上。

而經濟數據方面，美國勞工部於週四 (14 日) 公佈截至 5 月 9 日當週初請失業金人數，報 298.1 萬人，高於市場預估值 250 萬人，近兩個月美國新增失業人口數已攀升至超過 3600 萬人，顯示就業市場景氣仍舊低迷，週四 (14 日) 美股早盤延續週三 (13 日) 跌勢，四大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 200 點。

各國研擬解除封鎖、經濟重啟計劃

日本首相安倍週四 (14 日) 宣佈正式解除國內 39 縣的緊急狀態，命令立即生效，不過為防止二波感染，東京、大阪、北海道等 8 個行政區暫未解封，需待下週四 (21 日) 經政府及專家小組審查後再行決定。

針對美國經濟重啟計劃，儘管白宮新冠肺炎 (COVID-19) 特別工作組成員佛奇 (Anthony Fauci) 於週二 (12 日) 表示，若過早重新開放經濟和學校，將可能導致新冠肺炎病例數激增。對此，美國總統川普於週三 (13 日) 表示無法接受佛奇的說法，並主張學校應在秋季重新開放。

美國擴大對中國制裁

繼週二 (12 日) 傳出川普總統指示「聯邦養老基金」取消投資中國股票後，週三 (13 日) 聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 就發表正式聲明，表示將無限期推遲投資中國企業資產。

截至台北時間週四 (14 日)22 時許：

道瓊指數下跌 257.06 點或 -1.11%，暫報 22990.91 點

那斯達克下跌 64.24 點或 -0.72%，暫報 8798.92 點

標普 500 下跌 24.39 點或 -0.86%，暫報 2795.61 點

費半下跌 9.14 點或 -0.54%，暫報 1682.43 點

台積電 ADR 下跌 0.96% 至每股 50.44 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.622%

紐約輕原油上漲 2.97% 至每桶 26.04 美元

布蘭特原油上漲 3.01% 至每桶 30.07 美元

黃金上漲 0.42% 至每盎司 1723.55 美元

美元指數上漲 0.14% 至 100.435 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

3M (MMM-US)

3M 早盤下跌 0.93%，達 134.86 美元。

3M 於週四 (14 日) 表示，4 月營收下滑 11% 報 23 億美元，雖然口罩的需求持續上升，但卻仍舊無法彌補其他產品線銷售的下滑。

依照部門別來看，交通運輸與電子產品部門營收下滑 20%，消費性產品部門營收下滑 5%，安全與工業產品部門營收下滑 11%，拖累 3M 整體營收表現，而醫療保健部門營收則增長了 5%。

萬事達卡 (MA-US)

萬事達卡早盤上漲 0.08%，達 269.39 美元。

萬事達卡於週三 (13 日) 表示，由於新冠疫情於部份國家呈現趨緩的跡象，各國政府開始漸進式的採取解除封鎖的措施，再加上美國政府採取的大規模刺激方案，促使信用卡的使用量逐漸回溫。

根據截至 5 月 7 日為止的兩週刷卡數據顯示，目前信用卡的交易狀況及使用量皆已開始恢復至「正常化」的階段，消費支出亦逐漸自谷底回升，雖然旅遊方面的消費力道仍舊疲弱，但自上週開始，歐洲地區的跨國旅遊需求呈現增加的跡象。

思科 (CSCO-US)

思科早盤上漲 4.41%，達 43.84 美元。

思科於週三 (13 日) 盤後公佈會計年度第三季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期。儘管 Q3 整體營收優於預期，但受到肺炎疫情的影響，本季營收下滑的幅度較前季擴大，且最大業務部門「基礎架構平台」，包含用於企業數據中心的網絡交換機和路由器，營收年減 15% 至 64.3 億美元，低於市場預估值 68.3 億美元。

Q3 財報關鍵數據

EPS：調整後 79 美分 vs. 69 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 8% 至 119.8 億美元 vs. 117 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

今日關鍵經濟數據：

美國 5/9 當週初請失業金 (萬人) 報 298.1，預估 250.0，前值 316.9

美國 5/9 當週初請失業金 (萬人) 四週均值報 361.65，前值 417.3

美國 4 月進口物價指數年增率報 -6.8%，預估 -7.3%，前值 -4.1%

美國 4 月進口物價指數月增率報 -2.6%，預估 -3.1%，前值 -2.3%

美國 4 月出口物價指數年增率報 -7.0%，前值 -3.6%

美國 4 月出口物價指數月增率報 -3.3%，預估 -2.3%，前值 -1.6%

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

高盛預估，美國的失業率將可能攀升至 25% 高峰，但僅管整體失業率仍持續上升，部份產業部門將有望受惠於經濟重啟計劃、以及政府的刺激方案，進而疏緩就業市場的壓力。高盛表示，製造業的就業景氣將會優先獲得改善，在經濟重新開放之後，相較於消費者聚集的場所，製造業生產場所的安全性也較容易被控制。

Wilmington Trust 經濟學家則表示，4 月份建築產業的失業人口為 1 百萬人，而預期在解除封鎖及放寬社交距離政策之後，將刺激該產業的就業狀況回溫，此外，由於建築業的成本結構，使得獲得「薪酬保護貸款計畫」(PPP) 的機會較高，因此得以保障該產業的勞動人口。