日本正式宣佈39縣解封！東京、大阪等8地有待下週審查

日本首相安倍週四 (14 日) 宣布正式解除國內 39 縣的緊急狀態，命令立即生效，不過為防止二波感染，東京、大阪、北海道等 8 個行政區暫未解封，需待下週四 (21 日) 經政府及專家小組審查後再行決定。

日本政府專家小組今日同步公開解封條件，包含感染情況、醫療和檢測能力以及監控體制等，相關人士解釋，若各地方自治體在最近一週內每 10 萬人確診人數低於 0.5，便可做為參考基準。

日本經濟振興大臣西村康俊也表示，考慮到感染情況和醫療服務體系，國內部分地區已不再需要採取緊急措施。

在解除封鎖狀態的 39 個縣中，由於茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣和福岡縣累計確診病例較多，因此被官方列為「特定警戒都道府縣」。

儘管東京及其他七個縣府感染狀況皆呈下滑趨勢，為防二波感染浪潮，包含京都府以及鄰近東京的神奈川縣、千葉縣、埼玉縣，和大阪、兵庫縣、北海道將繼續受緊急命令約束，直到 5 月 31 日。

至於上述未解封的縣府將在下週四 (21 日) 進行審查，政府將徵詢專家小組意見來決定後續作法。

日本政府 4 月 7 日將東京、大阪等 7 個疫情較嚴峻的行政區列入「緊急事態宣言」規範，並在同月 16 日將實施範圍擴展至全國，原先預計 5 月 6 日結束的緊急狀態，也被延長至 5 月 31 日。