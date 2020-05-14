佛奇對過早重啟經濟提出警告 川普：這種說法「無法接受」

美國總統川普週三 (13 日) 批評頂級傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 在國會的證詞，認為他的說法是想要「面面俱到」，但這並不是一個可以接受的答案。

佛奇週二在國會作證時警告，過早重開經濟和學校，可能導致新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增。川普表示，「他的回答讓我驚訝」，「對我來說，這不是一個可以接受的答案，尤其是在重開學校方面。」

佛奇建議學校謹慎開學，特別在部分地區，應考慮秋季關閉。如果各州在未達到川普政府設定的標準前就重新開放，疫情就有爆發的風險。

相較之下，川普近幾週力主學校在秋季重新開放，儘管多所學校及大學對此表示反對。

佛奇在國會表示，他與川普總統關係不存在爭議，但與此同時，川普卻經常否定這位公衛專家的說法，上個月還在推特上轉發一則共和黨員的評論，要求解聘佛奇。但隨後川普說，這只是轉發文章，他並不想解僱佛奇。

隨著失業人數不斷增加，川普正大力推動更快重啟美國經濟。川普的盟友也抱持這個態度，批評佛奇不適任，並對國家何時及如何回歸正常帶來不恰當的影響。

川普週三將批評鎖定在學校開學上，他表示，由統計上看，學生和幼兒不容易感染這種疾病，需要擔心的只是一些超過年紀的教授、老師等人。

白宮的官方立場是，應由各州長決定，是否遵循疾病控制中心制定的指南，指南描述了各州在開始分階段重新開放之前應達到的標準。