Bernstein：若主題樂園持續關閉 迪士尼每月恐損失10億美元

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，迪士尼 (DIS-US) 關閉了全球的主題樂園，並對該公司營運造成衝擊，雖然上海迪士尼已於本週一 (11 日) 重新開園，但 Bernstein 分析師 Todd Juenger 卻表示，若美國及其他國家的主題樂園持續處於關閉狀態，則每個月對於迪士尼 EBIT 的侵蝕，恐將高達 10 億美元。

疫情重創迪士尼的主題樂園及郵輪業務，在該公司 2020 財年的 Q2 期間，上海迪士尼樂園關閉的期間便佔了長達一半以上，而美國、巴黎、及東京迪士尼關閉的期間則佔了數週，根據迪士尼公佈的 2020 財年 Q2 財報顯示，受創嚴重的主題樂園、體驗、及消費品業務部門，於該季因疫情而損失的營業利益約達 10 億美元。

儘管上海迪士尼於本週重新開園，但為了避免疫情再次擴大，將實施人流限制，目前僅開放正常人流量的 30% 進入園區。

為了減輕疫情對營運造成的影響，迪士尼採取了各項削減成本措施，除了主題樂園員工自 4 月中旬起開始放無薪假之外，亦針對高階管理人員採取減薪措施。

Juenger 預估，同時考量迪士尼營收的下滑、以及成本的縮減，預估若其他地區的主題樂園持續處於關閉狀態，則該公司每個月恐將減少 10 億美元的 EBIT。

儘管如此，Juenger 仍表示，迪士尼的流動性及再融資能力都不是問題。迪士尼於本週稍早宣佈發行規模達 110 億美元的債券，到期日介於 2026 年至 2060 年之間。此外，截至 3 月 28 日，該公司的帳上現金達 143 億美元。

於週四 (14 日) 台北時間凌晨 1 時許，迪士尼股價下跌 1.69%，報每股 102.79 美元。