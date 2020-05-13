和勤精機首季轉虧為盈 EPS 0.17元 營收可望逐季走高

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 第一季獲利亮麗，今 (13) 日公布財報，營益率轉正達 4.99%，稅後純益則達 1297 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.17 元，在硬碟、汽車零組件訂單持續回流帶動下，營收可望逐季攀升。

和勤精機 2020 年首季營收 4.19 億元，較去年同期減少 2.76%，毛利率 19.8%，季增 0.11 個百分點，年增 11.79 個百分點，營益率較去年同期轉正，稅後純益 1297 萬元，季減 32.37%，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.17 元

和勤主管指出，在營業政策調整下，首季開出亮眼成績單，第二季公司恢復全產能，美系電動車大廠訂單穩定增加、中國車廠全面復工、海外訂單隨各國解封回流、硬碟零件需求受惠宅經濟成長，4 月營收已達 2.02 億元創歷年同期新高後，營運將穩定攀升。

和勤過去三年致力營運改善，現任經營團隊自 2017 年第三季接手，從投資面、業務面、管理面三個方向，持續改善營運，今年第一季營收雖略低於去年同期，不過產品結構優化，毛利率創近六季新高，營益率則負轉正。

汽車零件部分，和勤美系電動車大廠零件供貨量持穩，新增品項零件也小批量出貨，將按計畫增量，公司也將持續擴大與電動車大廠合作；中國汽車消費逐步復甦，車廠新車均按計畫出廠；歐洲方面的高毛利新產品訂單預計也將恢復出貨，將持續開發汽車零件外的新產品市場。