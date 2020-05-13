〈同欣電再擴產〉手機CIS板塊挪移 三星、豪威搶市占 同欣電受惠

隨著近期中系手機廠擴大採用高畫素鏡頭，推升高畫素 CIS 從高階機種滲透至中高階，供應鏈指出，需求明顯增加下，手機廠為確保供貨穩定，已向三星、豪威尋求供貨，推升豪威市占成長，同欣電 (6271-TW) 因長期與豪威 (OmniVision) 合作，也積極擴產因應，可望帶動今年營運成長。

觀察手機 CIS 前三大業者，SONY 憑藉在高畫素 CIS 獨佔鰲頭，市占率高達 5 成，位居產業龍頭，三星、豪威則排名第二、三名，市占率分別達 2 成、1 成。

不過，隨著高畫素鏡頭獲各大品牌廠擴大採用，CIS 從高階機種滲透至中高階，甚至中低階，供應鏈透露，需求量變大下，手機品牌廠在確保供貨穩定及成本考量，已轉向三星、豪威採購。

以豪威母公司韋爾第 1 季財報來看，韋爾由於併購豪威，純益達人民幣 4.45 億元，年增 800.03%，半導體佔營收比重更從 20.99% 提升至 83.56%，大幅挹注獲利表現。

據悉，豪威因市占增加，已擴大對供應鏈下單，後段封測廠同欣電直接受惠，近半年來更先後三次啟動產能調整規劃，預計年底前 RW(晶圓重組) 產能將從 16 萬片，擴增至 20 萬片，增幅達 25%。