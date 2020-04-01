和勤精機產線100%復工 3月營收彈升達1.49億元 月增86%

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (1) 日公布 3 月營收達 1.49 億元，較上月 7987 萬元大增 86.08%，年減 7.21%，由於中國廠區已 100% 復工，推升營收較上月彈升，不過仍低於去年同期，則是因部分客戶未完全恢復生產，出貨低於原規劃數量。和勤精機指出，隨著中國廠區全面復工，4 月出貨可望回到原來接單水準。

和勤精機主管表示，中國廠包括人員、設備等已經 100% 復工，4 月起出貨可望回到原來接單水準，包括美系電動車大廠與中國汽車客戶增量訂單，營收將可逐月遞增，但坦言疫情衝擊全球經濟，歐美消費停滯是否會間接影響消費信心，仍需密切關注市場發展。

和勤精機 3 月兩大業務的營收都較上月成長，分別為汽車零件 9400 萬元，占比 60.91%；硬碟機構件（VCM Plate）營收 5300 萬元，占比 35.78％。

汽車零件業務部分，美系電動車訂單出貨穩定，中國汽車客戶已陸續復工，預計 4 月拉貨量可回到正常水準；硬碟出貨也已逐漸回到去年平均水準之上，疫情促使遠端辦公、教學和視訊會議大增，以及結合 AI 防疫等，帶動雲端伺服器、資料中心需求，對雲端伺服器硬碟出貨有正面期待。

和勤精機為美系電動車大廠繼電器基座全球獨家供應商，配合防疫措施，電動車大廠美國廠維持生產線最低限度運營，不過同時也加速上海廠生產，因此和勤整體的出貨並未受到影響。

和勤精機今年首季營收為 4.19 億元，年減 1.54%