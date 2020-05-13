Fed官員：經濟過早開放恐釀第二波感染潮

美國費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二 (12 日) 表示，經濟若開放太快，恐怕會造成復甦不均衡，且企業過早復工，將引發新冠肺炎 (COVID-19) 第二波感染潮，並逆轉經濟復甦的成果。

哈克表示，最好的結果是，經濟在 6 月重新開放，隨著抑制病毒的療程出現，秋季就不會出現第二波疫情。

而在較為悲觀的預測中，是經濟開放得太快，導致第二波病毒襲來，並逆轉經濟復甦的成果，引發另一場災難。

哈克更警告，經濟復甦的過程可能會出現產業不平衡，例如製造業可能會比旅遊業和觀光業更快恢復動力。

他指出，這種不均衡的復甦，可能會替銀行業帶來負擔，因為銀行業「極度暴露」於商業房地產等不穩定的產業，哈克補充說，他認為銀行現在不應該發行大量股息。

他說，即使下半年經濟迅速反彈，增長可能仍不足以抵銷今年第一季和第二季萎縮的 GDP。

哈克表示︰「第二季 GDP 將交出慘痛的表現。」他補充說：「第二季以後的經濟走勢，取決疫情的發展，以及我們如何在居家避疫令和並且做出聰明的經濟開放對策之間取得平衡，我想強調一點，要是聰明的重新開放。」

他指出，新冠肺炎引起的危機，讓已經充滿焦慮的部門帶來更大的壓力，包括農業和零售業。

哈克認為，這一點將對消費者的行為和整體經濟造成更長遠的影響，而人們更必須面對，由此延伸出的全新經濟樣貌。

「我們將迎接一個新的經濟現實，就像美國過去經歷的所有危機一樣。」哈克認為，要完全回到過去的經濟景況，對部分的人或許是可以成真，但對絕大多數人而言並非如此